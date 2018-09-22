۱۲۰۰ دانش آموز کلاس اولی در شهرستان دیر سر کلاس درس حاضر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر صبح شنبه در آیین نمادین جشن شکوفه ها در دبستان مائده با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در آن دوران دانش آموزان و معلمان زیادی کلاس های درس را رها کرده و به جبهه ها رفتند و دانش آموزان فعلی باید فرهنگ دفاع مقدس را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در کنار خانواده‌ها است، افزود: والدین هم در طول سال تحصیلی در زمینه های مختلف فکر و امور مدرسه در کنار مدیران و معلمان باشند.

احمد عبدالله زاده عنوان کرد: تعامل خانه و مدرسه زمینه ساز رشد و بالندگی بیشتر دانش آموزان می شود.

وی گفت: اولین روز مدرسه روز مهمی برای دانش آموزان کلاس اولی که با تصورات ذهنبی قشنگی به مدرسه آمده می باشد که ملعمان هم کاری کنند که این شادی ها، امنیت، احترام و دوست داشتن ها را حس کنند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر افزود: امسال هزار و ۲۰۰ دانش آموز کلاس اولی در شهرستان درکلاس درس حاضر می شوند.

امام جمعه بندر دیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت سالروز شهادت امام سجاد(ع) گفت: خانواده ها و معلمان فرزندان این مرزو بوم را عاشق اهلبیت و نظام تربیت کنند.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی افزود: دل کودکان و نوجوانان همچون زمینی بکری است که هر بذری در آن کاشته شود در آینده آنها تأثیر گذار است.

وی تأکید کرد: از همین دوران کودکی قلب فرزندانمان را تسخیر کنیم و آنها را مؤمن، متدین و عاشق اهلبیت و نظام پرورش دهیم که در این راستا مسئولیت والدین سنگین تر از معلمان می باشد.

امام جمعه دیر یادآور شد:خانواده ها در مسائل اخلاقی و تربیتی با آموزش و پرورش هماهنگ باشند تا دانش آموزان دچار سردرگمی و دوگانگی تربیتی نشوند.