به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیمه ماهان یک فروشگاه آنلاین بیمه است که کاربران میتوانند با مراجعه به آن از انواع خدمات بیمهای از جمله خرید بیمه شخص ثالث، خرید بیمه مسافرتی، بدنه خودرو، درمان تکمیلی انفرادی،آتشسوزی، بیمه عمر و سرمایهگذاری استفاده کنند. اما این تمام امکانات فروشگاه بیمه ماهان نیست.
با شروع ماه مهر و در آستانه بازگشائی مدارس و آمادگی فرزندان ایران زمین برای آغاز تلاش در سنگر علم و دانش و همچنین در راستای کمک به آیندهنگری و فرهنگسازی بیمههای عمر و سرمایهگذاری فروشگاه بیمه ماهان جشنواره جدیدی را آغاز کرده است. جشنوارهای متفاوت به نام مهر پلاس+. به منظور آشنایی بیشتر با این کمپین و خدمات ارائه شده با شکیبا شکری مدیر کمپینهای این فروشگاه مصاحبهای انجام شده است که در ادامه آن را میخوانید.
* اگر ممکن است در خصوص کمپین جدید مهر پلاس + و چگونگی آن را توضیح بفرمایید.
- فروشگاه آنلاین بیمه ماهان به تازگی کمپینی را آغاز کرده و نام آن را مهر پلاس گذاشته است. این کمپین در آستانه بازگشائی مدارس و در زمانی که همه خانوادهها با دقت زیادی مسائل مربوط به تحصیل و آینده فرزندانشان را پیگیری میکنند شکل گرفت. ما در این کمپین به دنبال فرهنگسازی بیمه عمر و سرمایهگذاری در بنیان خانوادهها هستیم. این بیمه نامه حلقه مفقوده همه تلاشهای خانوادهها است. قاعدتاً بهترین زمان تهیه بیمه عمر و سرمایهگذاری در سنین دانشآموزی است و با پس انداز کردن روزی چند هزارتومان میتوانیم آینده بهتری را برای فرزندانمان به وجودآوریم.
* چرا کودکمان به بیمه نامه عمر و سرمایهگذاری نیاز دارند؟
- شاید هیچ خوشحالی بالاتر از تولد یک کودک در خانواده نیست. امیدها و برنامههای بزرگ برای آینده فرزندان، همواره فکر والدین را مشغول میکند. آینده، بخشی از زندگی هر نوزاد و کودکی است، که با تولدش توجه عمده پدر و مادر را به خود جلب میکند. این آینده نامعلوم اصولا خانوادهها را تشویق به انجام برنامهریزیهایی میکند که تا حدی برطرفکننده نگرانیهای آنها است. این برنامه ریزیها بیشتر جنبه اقتصادی دارد و پدر و مادر همه تلاششان را میکنند، تا بخشی از نیازهای مالی فرزند خود را در دوران جوانی و نوجوانی او تامین کنند. قاعدتا برای تامین آینده فرزندان، راههای متفاوتی وجود دارد. پس انداز بانکی، خرید سکه و طلا و یا شاید خرید املاک و راه حلهای دیگر میتواند وجود داشته باشد، اما این راه ارزانترین، امنترین و سریعترین راه برای سرمایهگذاری است. زیرا هیچکدام از موارد فوق با روزی هزار تومان انجام نمیشود. لذا داشتن یک یا چندین بیمه عمر و سرمایهگذاری ضروری است، بلکه مغایر با بقیه راههای سرمایهگذاری نخواهد بود.
* جوایز کمپین مهر پلاس چیست؟
- در کمپین مهر پلاس فروشگاه آنلاین بیمه ماهان فقط با وارد کردن تاریخ تولد فرزندان خود میتوانید شانس خود را برای برنده شدن از یک تا 9 ماه کمک هزینه خرید بیمه عمر و سرمایهگذاری امتحان کنید. فقط کافی است تا تاریخ تولد فرزندان خود را وارد کرده و گردونه مهرپلاس را بچرخانید و برای خرید بیمه عمر و سرمایهگذاری فرزند خود هدیه بگیرید. البته به تمامی خریداران بیمه عمر و سرمایهگذاری در این کمپین یک باکس ویژه لوازم التحریر بسیار شیک هدیه داده خواهد شد.
بعد از اعلام جوایز کاربران به صفحهای به نام زندگی من + بیمه عمر هدایت میشوند، در این صفحه میتوانند مشاهده کنند که بیمه عمر در زندگی آنها چقدرتاثیرگذار است. در این صفحه خدمات و پوششهای متنوع بیمه عمر و سرمایهگذاری در سالهای آینده به صورت گرافیکی به شما نمایش داده خواهد شد و مبالغ ذخیره شده در صندوق بیمه عمر و سرمایهگذاری خود را نیز میتوانید آنجا مشاهده کنید.
* چگونه میتوان در کمپین مهر پلاس+ شرکت کرد؟
- برای شرکت در این کمپین فقط کافی است روی لینک کلیک کرده و در صفحهای که باز میشود شماره موبایل خود را وارد کنید و با کدی که ارسال میشود ثبت نام خود را کامل کنید. سپس با وارد کردن تاریخ تولد فرزند خود میتوانید در کمپین شرکت کرده و با کلیک بر روی گزینه شروع یک بار گردونه میچرخد و به صورت کاملا رندوم هدیه شما را برای خرید بیمه عمر و سرمایهگذاری اعلام میکند. تقریبا همه افراد شرکتکننده در این کمپین برنده خواهند بود.
* چه کسانی میتوانند در کمپین مهر پلاس شرکت کنند؟
- همه پدر و مادرها، پدربزرگها و مادر بزرگها ، عمو ها و دائیها، عمهها و خالهها و همه کسانی که به فکر آینده فرزندان خود هستند. البته همه میتوانند با شمارههای فروشگاه بیمه ماهان تماس بگیرند و قبل از خرید بیمه عمر و سرمایهگذاری از راهنماییهای مشاوران استفاده کنند. فروشگاه آنلاین بیمه ماهان از 8 صبح هر روز تا 9 شب پاسخگوی سوالات مشتریان، حتی در روزهای تعطیل است.
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