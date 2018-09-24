صلح محصول عدالت و پایبندی به هنجارها واستانداردهای بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، صلح از قدیمی ترین آرمان های بشری است و برقراری صلح در جهان ارتباط مستقیمی با حقوق بشر دارد. تحولات اخیر در عرصۀ روابط بین الملل به خوبی نشان می دهد که در چند دهۀ اخیر، «صلح» بیش از هر مسئله دیگری در معرض خطر، تهدید و نقض قرار دارد. این تحولات از اقدام نظامی یکجانبه، فعالیت های تروریستی، تهاجم به بهانۀ دفاع از حقوق بشر، هژمون طلبی برخی گروه ها و قدرت ها در اقصی نقاط جهان گرفته تا فقر، گرسنگی و عدم توزیع عادلانۀ امکانات میان افراد ساکن در نقاط مختلف و فقدان حاکمیت عدالت بر روابط بین المللی، تمامی جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را در گوشه و کنار گیتی با بحران مواجه ساخته است.

سالی که گذشت، در تهدید و نقض صلح و عدالت جهانی، دست کمی از پیش تر نداشت .اما با عنایت به اینکه ۳۰ شهریور ماه هر سال (۲۱سپتامبر )، از سوی سازمان ملل بعنوان روز جهانی صلح نامگذاری شده و امسال شعار این روز «حق بر صلح به مناسبت هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر»تعیین شده است؛ مجمع جهانی صلح اسلامی به عنوان یک نهاد غیردولتی فعال در این عرصه مصاحبه ای با ظفر بنگاش محقق مسلمان و مدیر مؤسسه اندیشه اسلامی معاصر در تورنتو کانادا و از نخبگان مرتبط با مجمع جهانی صلح اسلامی انجام داده است. متن این مصاحبه به قرار زیر است:

*با توجه به شعار امسال سازمان ملل «حق صلح» به مناسبت هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به نظر شما تا چه حدی این شعار در زمینه برقراری صلح در جهان محقق خواهد شد؟

با وجود جنگ های فراوانی که در دنیا و اکثراً در جهان اسلام در جریان است، اکنون نیاز به برقراری صلح بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. در عین حال، صلح تنها زمانی حاصل خواهد شد که عدالت و پایبندی به هنجارها و استانداردهای بین المللی وجود داشته باشد. بی عدالتی هایی که به مردم در نقاط مختلف جهان اعمال می شود، چه در فلسطین، کشمیر، افغانستان، یمن، سوریه و غیره، بر خلاف اهداف اعلام شده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. رژیم هایی که (به ظاهر) بزرگترین منادیان نیل به اهداف اعلامیه حقوق بشر هستند، خودشان بزرگترین ناقض آنها می باشند.

جنگ و بی عدالتی تنها زمانی پایان خواهد یافت که اشغالگران خارجی و بوجودآورندگان و مُروّجین تروریست ها ، دست از اقدامات تجاوزگرانه و غیرانسانی خود بردارند. اگر می بینید که امروزه صلح از جهان رخت بربسته دلیلش این است که قدرت های غارتگر به رهبری امپریالیست ها و صهیونیست ها و متحدان منطقه ای آنها می خواهند اراده خود را بر دیگران تحمیل کنند.

سازمان ملل متحد می تواند نقش موثری در این راستا ایفا کند به شرطی که کشورهای عضو با یکدیگر همکاری کنند تا اصول مندرج در منشور ملل متحد را حفظ کنند. شعار امسال فرصت خوبی برای سازمان ملل متحد برای تلاش جهت نیل به اصول متعالی آن است.

*به نظر شما با توجه به تحولات اخیر در منطقه و جهان از جمله داعش، سوریه، حمله عربستان سعودی در یمن، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و مسلمانان میانمار و بخصوص نا امنی و بی ثباتی در غرب آسیا برای ایجاد جهانی مملو از صلح و امنیت، چه الزاماتی در سطح بین المللی وجود دارد؟

پیش شرط لازم برای صلح در جهان این است که قوانین باید بطور یکسان و برابر نسبت به همه اِعمال شود و هیچ تفاوت و تمایزی میان قدرتمند و ضعیف وجود نداشته باشد. اگر کشورهای قدرتمند از نظر نظامی به خاطر تجاوزات و جنایاتشان مورد پاسخگویی قرار گیرند، امکان بیشتری برای صلح وجود خواهد داشت؛ و لیکن این امر نیاز به سازمانها و نهادهای قدرتمند دارد که بتوانند قوانین را اجرا کنند. در حال حاضر، متاسفانه اینگونه نهادها ضعیف هستند و تنها براساس تمایلات و خوش‏آمد دُوَل قدرتمند عمل می کنند. تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، شانس برقراری صلح و امنیت همچنان ضعیف خواهد ماند.

*با توجه به اهداف و اقدامات مجمع جهانی صلح اسلامی در زمینه برقراری صلح عادلانه در جهان، پیشنهاد شما برای ترویج گفتمان صلح عادلانه در جهان چیست؟

در سراسر جهان، همواره افرادی هستند که با جنگ و تجاوز مخالفند. این افراد حتی در کشورهایی که مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند نیز یافت می شوند؛ لذا در این خصوص باید تلاش زیادی برای پیوند با این افرادصورت پذیرد در هرکجا که باشند: چه در آمریکای شمالی، یا در اروپا و آسیا یا آفریقا. افکار عمومی جهانی باید از طریق برقراری ارتباط با چنین افرادی برای تقویت جنبش صلح در سطح جهانی بسیج شوند. یک جنبش قدرتمند متحد جهانی صلح می تواند تاثیر مهمی روی سیاست های دولت ها داشته باشد و مانع از تحرکات تجاوزگرانه و جنگ طلبی آنان گردد.

* به نظر شما سازمان ها و نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر و مسول در برقراری صلح در جهان چرا تاکنون نتوانسته اند به مسوولیت حقیقی خود در تامین و برقراری صلح در جهان عمل کنند؟

متاسفانه سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر در انجام مسئولیت های خود برای برقراری صلح ناموفق بوده اند. بسیاری از سازمان های حقوق بشر بطور گزینشی توجه خود را روی برخی کشورها معطوف می کنند ولی عامدانه جنایات برخی دیگر مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را نادیده گرفته یا کم اهمیت تلقی می نمایند. تا زمانی که اینگونه برخوردهای گزینشی وجود دارد، صلح و امنیت اندکی را در جهان شاهد خواهیم بود.

حق آن است که باید نام کشورهای ناقض حقوق بشر فاش ، و کمپینی برای تحریم آنها راه اندازی شود؛ و این امر به طور خاص باید در مورد کشورهایی مانند آمریکا، تعدادی از کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اِعمال شود. اگر ناقضان اصلی برای اقدامات ناشایستی که انجام می دهند مورد مؤاخذه قرار گیرند احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که دیگر کشورها نیز به راه بیایند.