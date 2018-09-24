مصرف برق کاهش یافت/قوت گرفتن مبادله برق با همسایگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با آغاز فصل پائیز و کاهش دمای هوا مصرف برق کشور نیز سیر نزولی گرفت و در حال حاضر برق پایدار در شبکه برق رسانی کشور در جریان است.

برابر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران طی یک هفته گذشته مصرف برق کشور زیر مدار ۴۰ هزار مگاوات بوده که نسبت به سال گذشته در زمان های مشابه کاهش مصرف دیده می شود.

در حوزه صادرات و واردات برق نیز بعد از ایام پیک این حوزه برای تبادل انرژی با کشورهای همسایه قوت گرفت که بر اساس گزارش موجود از تاریخ بیست و هفتم شهریورماه که صادرات برق در این زمان یک هزار و ۴۰۶ مگاوات ثبت شده است، تاکنون بالای یک هزار مگاوات صادرات داشتیم و در واردات نیز ارقام مختلفی ثبت شده که میانگین بالای ۳۰۰ مگاوات است.

طبق این گزارش، مصرف برق صنایع بعد از ایام پیک و هم اکنون در مدار بالای ۴ هزار مگاوات قرار دارد و می‌توان در اینجا ذکر کرد که حوزه صنایع در این ایام توانست کمک فراوانی را به صنعت برق کشور در کاهش مصرف داشته باشد.