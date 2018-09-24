زندگی قرآنی در اولویت جامعه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه دوشنبه در گردهمایی هم‌اندیشی مجمع خیرین قرآنی مازندران که در شهرستان سیمرغ برگزار شد، با تسلیت شهادت امام حسین(ع) و گرامی‌داشت یاد شهدا، گفت: خدای متعال بهترین انسان را برای راهنمایی و بهترین کلام را برای انسان که برترین است، قرار داد و در اختیار ماست که بهترین‌ها را انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه به انتخاب احسن در عمرمحدود خود توجه کنیم و هرچه بیشتر در دنیا بمانیم و بیشتر از نعمات خدا استفاده کنیم، باید بیشتر پاسخ گو باشیم، افزود: سرمایه انسان که عمرش است، هر لحظه در حال کم‌شدن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه هنوز خانواده بیش از ۱۱ هزار رزمنده شهید منتظر تعیین تکلیف شهدای خودشان هستند، خاطرنشان کرد: شهدا، هستی خودشان را برای دین و انقلاب دادند و قرآن، احسن اعمال است و از خادمی قرآن، قدردان الهی باشیم و انگیزه خانواده‎ها برای کمک به قرآن بالاست.

شکریان، گفت:مجمع خیرین قرآنی باید با اولویت‌بندی فعالیت‌ها به تربیت نیروی قرأنی توجه کند و تربیت و زندگی قرآنی باید اولویت فعالیت‌های مجمع خیرین قرآنی مازندران باشد.

لزوم برنامه‌ریزی قرآنی برای نخبگان

امام جمعه سیمرغ با اشاره به اینکه عالمان دین، مُصلحانی هستند که از خود گذشتند تا به دنیا و آخرت ما سود برسانند، گفت: استفاده از عالمان دین و مسئولان برای غنی‌سازی فعالیت‌های قرآنی لازم است.

حجت الاسلام محمدباقر یوسفی، گفت: برای نسل جدید که مدیران فردا ما هستند هم باید فکر کرد و برای کسانی که با قرآن بیگانه هستند باید برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: برای افراد قشر آسیب‌پذیر فعالیت قرأنی لازم است ولی برای افراد پول‌دار ‌و نخبگان هم باید برنامه‌ریزی کرد تا از آنان هم برای تبلیغ دینی بهره‌مند شد.