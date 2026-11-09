به گزارش خبرنگار مهر، کیان پهلوان‌افشار، بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم خانواده‌های شهدای دانشجو اظهار کرد: این واحد دانشگاهی تاکنون هشت شهید دانشجو تقدیم کرده که دو نفر از آنان، شهید عبدی و شهید محمدخانی، در حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه هیچ مراسمی نمی‌تواند فقدان عزیزان شهدا را برای خانواده‌های آنان جبران کند، افزود: دانشگاه خود را در قبال خانواده‌های شهدا مسئول می‌داند و ارتباط با این خانواده‌ها نباید به برگزاری مراسم محدود شود.

پهلوان‌افشار تصریح کرد: وظیفه دانشگاه تنها آموزش علمی نیست، بلکه باید نام، مرام و آرمان شهدای دانشجو را به نسل‌های بعد منتقل کند تا یاد و اندیشه این شهیدان در محیط دانشگاه زنده بماند.