به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا رشیدیان پنجشنبه شب در دیدار با معاون پارلمانی وزیر ورزش در مشهد اظهارکرد: کشف و پرورش استعدادهای ورزشی را از مهمترین رسالت مسئولان ورزشی در این استان است.

وی افزود: باید به سمت توسعه کیفی نشاط و سلامتی منطبق با ارزش های اسلامی و ملی حرکت کنیم زیرا ورزش در تعلیم، تربیت و باروری استعدادها نقش عمده ای دارد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد:جوانان استان در حوزه های مختلف ورزشی ظرفیت های خوبی دارد وباید توسعه ورزش در ابعاد همگانی، پهلوانی و قهرمانی مورد توجه قرار گیرد.

رشیدیان گفت:ورزش استان به لحاظ زیر بنایی فقیر محسوب می شود و برنامه ریزی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام این حوزه در سطح استان ضروری است و در این راستا باید از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان نیز در این دیدار گفت: این استان دارای ظرفیت های ورزشی خوبی است و با اینکه صنایع مادر در آن وجود ندارد ولی بخش خصوصی فعالی دارد که باید زمینه ورود این بخش به حوزه ورزش فراهم شود.

امیررضاخادم گفت:مدیر قبلی این حوزه از مدیران اخلاق مدار است که آنچه انجام داده به قصد خدمت بوده است.مسیر توسعه ورزش استان با سکانداری مدیر جدید و حمایت سایر مدیران و مجموعه ورزشی استان استمرار یابد.