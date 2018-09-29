چهره تاثیرگذار علوم زراعت و اصلاح نباتات درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، دکتر عزیز جوانشیر، استاد تمام گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به دلیل کهولت سن درگذشت.

کسب عنوان استاد نمونه کشوری، کسب عنوان چهره تاثیر گذار رشته علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کشف یک گونه جدید گیاهی برای اولین بار در دنیا از منطقه سبلان، مطالعه طرح گسترده جنگل‎های سبلان و ارائه گزارش سه جلدی از آن، مدیریت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده، معاون دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و عضو هیات مدیره و رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، چاپ بیش از ۱۰۰ مقاله در مجلات ISI و علمی پژوهشی، ارائه بیش از ۳۵ مقاله در همایش‎های داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه چندین کتاب از جمله سوابق علمی و اجرایی وی است.

در این زمینه بهزاد قره یاضی رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی ایران در پیامی درگذشت این استاد گرانقدر را تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است: «خبر رحلت چهره تاثیرگذار علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور -دکتر عزیز جوانشیر- جامعه علمی کشور به ویژه دست اندرکاران کشاورزی و علوم مرتبط را در ماتم نشاند. اینجانب این ضایعه اسفناک را به بازماندگان این استاد نمونه علم و اخلاق و همچنین به ریاست و همکاران دانشگاه تبریز تسلیت عرض کرده، آمرزش روح آن فقید سعید را از درگاه ایزد منان مسئلت می کنم. همچنین ضمن آرزوی صبری جمیل برای بازماندگان و همه دوستداران و علاقمندان به مکتب علمی این شخصیت شاخص، ادامه راه او را خواهانم.»