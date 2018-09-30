۹ پیشنهاد برای جبران کسری بودجه شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به گزارش عملکرد سه ماهه درآمدها و هزینه های شهرداری گفت: بر اساس این گزارش ۲۱۲۵ میلیارد تومان از بودجه مصوب امسال محقق شده در حالی که باید هر سه ماه بالغ بر ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد محقق شود که اگر همین روند ادامه داشته باشد در کل سال با ۳۷ درصد کسری بودجه مواجه می شویم.

وی درخواست کرد شهرداری گزارش مبسوطی در خصوص اینکه در کدام سر فصل ها بودجه پیش بینی محقق نشده به شورا ارائه کند و به دنبال راه حل هایی برای تحقق بودجه باشد.

وی ۹ پیشنهاد برای جبران کسری بودجه احتمالی پیشنهاد کرد و گفت: بازبینی طرح تفصیلی و جامع و برای اعطا مجوز ساخت با لحاظ همه جوانب فنی و مهندسی، ایجاد این انگیزه و مشوق ها برای کسانی که به شهرداری بدهکارند، تلاش برای تحقق عوارض سوخت های فسیلی، پیگیری مطالبات شهرداری از دولت و نهادهای نظامی، جنبش کاهش هزینه ها در شهرداری، واگذاری پروژه های نیمه تمام شهرداری به شهروندان به خصوص پروژه های ورزشی نیمه تمام و فراهم کردن زمینه ای برای مشارکت، بازبینی بودجه، کاهش تصدی گری امور کوچک و واگذاری آنها به شهروندان و فعال کردن پروژه های مشارکتی جدید و تلاش برای حل اختلاف پروژه های مشارکتی گذشته. این ۹ پیشنهادی است که می تواند در جبران کسری بودجه کمک کند.

علیخانی در تذکری دیگر با اشاره به استنکاف سازمان فناوری و ارتباطات از واریز تکالیف درآمدی خود به حساب شهرداری گفت: این سازمان در بودجه مصوب شهرداری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان بودجه دارد. در سال گذشته این سازمان ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد داشته و هزینه اش ۵۶ میلیاردتومان بوده با وجود ۴۹ میلیارد سود سازمان تکالیف خود را در این رابطه انجام نداده.