کشف ۱۹۵ هزار نخ سیگار قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: به دنبال انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی استان و کسب اطلاع مبنی بر اینکه عده ای از قاچاقچیان سودجو اقدام به خرید یک محموله سیگار قاچاق کرده اند موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از مشخص شدن مسیر تردد خودروی حامل کالای قاچاق، تیمی از اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان به محور اسلام آبادغرب- کرمانشاه اعزام و این محور را به صورت نامحسوس تحت کنترل قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در نهایت یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس که حامل کالای قاچاق بود در محور رؤیت و با اقدامات عملیاتی لازم نسبت به توقیف ان و دستگیری راننده اقدام شد.

وی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ماموران موفق شدند ۱۹۵ هزار نخ سیگار قاچاق در مارک های مختلف را کشف کنند که طبق نظر کارشناسان، ارزش ریالی سیگارهای قاچاق کشف شده به حدود یک میلیارد و یکصد میلیون ریال می رسد.

سردار امان اللهی در پایان با اشاره به توقیف خودرو، از معرفی متهم دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.