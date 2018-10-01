به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرج‌زاده اظهار کرد: طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی در راستای تامین داده‌های مورد نیاز تهیه حساب‌های ملی و منطقه‌ای بخش املاک و مستغلات توسط مرکز آمار ایران همزمان با سراسر کشور در استان به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح آمارگیری جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ارزش تولیدی مصارف وابسته و ارزش افزوده این بخش است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در این طرح از فعالیت‌های بنگاه‌های معاملات ملکی شامل مشاوره بابت خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان‌های مسکونی یا غیرمسکونی، خرید و فروش زمین، باغ و ... همچنین مشاوره بابت اجاره آنها، آمارگیری می‌شود.

فرج‌زاده خاطرنشان کرد: این طرح با تعداد ۱۱ هزار و ۷۲۵ نمونه در کشور و ۲۴۷ نمونه در استان، با حضور پنج نفر رده اجرایی دارای کارت مخصوص و ممهور به مهر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی به اجرا درمی‌آید.