به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در یازدهمین شب از سوگواره هنر و حماسه گفت: دین با ما چه کار میکند؟ فقط میگذارد گناه نکنیم؟ دینداران بهترین احترامگزاران به تجربه هستند. دینداران بهترین پیشبینیکنندگان هستند. هر که از واقعبینی فاصله گرفت علامت بیدینی او است، مثلاً کسی که گفت برجام نتیجه میدهد، واقعبین نیست و به همین اندازه میزان ایمان و تقوایش کم است. آن کسی که گفت من خوشبین نیستم واقعبین است و به همان اندازه دین و ایمانش زیاد است. دینی که واقعیت زندگی ما را سامان ندهد دین نیست، ایمانی که دقت مرا نسبت به زندگی افزایش ندهد ایمان نیست.
پناهیان در آخرین شب از سوگواره هنر و حماسه با اشاره به تأثیر هنر در فرهنگ مقاومت گفت: فرهنگی که مقابل دین قرار میدهند، بر روی نتیجهها تأکید دارد اما نمیگویند راهحل چیست، در این یک فریبی است. این سؤتفاهم را چه کسی برطرف میکند؟ هر فیلمی باید یک سؤتفاهم را برطرف کند، لعنت بر فیلمهایی که سؤتفاهمها را بیشتر میکند. یک سؤتفاهم بین خدا و انسان، بین انسان و انسان. کارکرد دین در لذتبردن انسان، عالیترین کارکرد است. اینها موسیقی میخواهد، ترانه، شعر و فیلم و بازی میخواهد. فرهنگ مقاومت کارش این است.
وی در این باره ادامه داد: شما حماسهگرایان را دوست دارید. ظاهرش عزا است، باطنش لذتی است که انسانها از حماسه میبرند. غیرمؤمن متوهم است و واقعبین نیست. غربیها از سمتی که رفتند دنبال علم، خودشان را واقعبین تلقی کردند و میگفتند دین دارها بر ارزشها متکی هستند و واقعیتها را نمیبینند و فدا میکنند..
سخنران چهاردهمین سوگواری هنر و حماسه در رابطه با فواید دین اضافه کرد: الهی خراب شود نماز شبی که به سلامتی من کمک نکند. خدا میگوید دنیایت را برای من خراب کن؟ آقای بهجت میفرمود نماز خودش یک ورزش است و برای بدن مفید است. کدام احکام دین به درد جامعه نمیخورد؟ لحظه لحظه دین برای منفعت دنیوی و اخروی است و هیچ منفعت اخروی وجود ندارد که قبلش منفعت دنیوی نداشته باشد. آیا شهید با شهید نشدن مرگش را جلو میاندازد؟ خب شهید نمیشد میرفت زیر تریلی. یعنی اگر شهید نمیشد نمیمرد؟ قبرستانها را نمیبینی؟ شهادت هم به نفع ما و دنیای ماست. دین وحشتناک آدم را واقعبین میکند. میخواهی ۷۰ سال عمر کنی که آخرش بگویی چقدر عمر کوتاه بود؟ اگر دیندار باشی همین الان میگویی چقدر عمر کوتاه بود.
وی افزود: خداوند در وصف کافرین و ملحدین می گوید: صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ میفرماید کر و کور و لال هستند، برای خود من سوال بود که چرا لال هستند؟ وقتی کرِ واقعیتها باشند، وقتی کور واقعیتها باشند، دیگر چیزی ندیده و نشنیده که بگوید.
وی به ذکر روایتی از امیرالمومنین(ع) پرداخت و گفت: امام علی(ع) به ابوموسی اشعری میفرمایند که کسی که عقل و تجربه را زیرپا میگذارد، شقی است، شقی در ادبیات دینی به کمتر از ابنملجم نمیگویند، یعنی کسی که شمشیر بر فرق امامش زد.
پناهیان در انتهای صحبتهای خود ضمن اشاره به موارد تأثیر گذار دین گفت: دین با واقعیتها چند کار دارد: یک اینکه انسان را واقعبین میکند، دو اینکه انسان را نسبت به واقعیت ملتزم میکند، سه انسان را اگر به واقعیت ملتزم نباشد، به دار میکشد.
هیئت هنر در یازدهمین شب سوگواری هنر و حماسه با قرائت زیارت عاشورا آغاز شد و با روضهخوانی و مداحی همراه شد. در ادامه این مراسم با اجرای محمد صادق باطنی، احسان جاودان، شاعر آیینی به شعر خوانی پرداخت.
لازم به ذکر است که مراسم عزاداری هیئت محبین اهل بیت دانشگاه هنر در قالب «چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه» از ۲۸ ماه شهریور ماه آغاز و به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۰ با سخنرانی حجت الاسلام «پناهیان»، در محل «دانشکده هنرهای کاربردی» برگزار شد.
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