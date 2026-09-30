به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دره‌زرشکی، در آیین اختتامیه جشنواره ملی اختراعات و نوآوری‌های استان کرمان گفت: حدود ۲۰۰ ایده به این جشنواره ارسال شد که در نهایت ۳۰ طرح به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود: این طرح‌ها طی دو روز از منظر فنی، اقتصادی، کسب‌وکار، ظرفیت توسعه و قابلیت تجاری‌سازی توسط داوران ارزیابی شدند و طرح‌های منتخب امکان پذیرش در پارک را دارند.

دره‌زرشکی با اشاره به برنامه توسعه واحدهای فناور پارک گفت: تا پایان سال، افزایش تعداد واحدهای فناور به ۵۰۰ واحد در دستور کار قرار دارد، اما هدف اصلی، حمایت مؤثر از شرکت‌ها برای رسیدن به محصول و درآمد است.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان کرمان با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان اظهار کرد: اکنون ۱۴۶ شرکت دانش‌بنیان در استان فعالیت دارند که ۱۸ شرکت از این تعداد در پارک مستقر هستند.

وی افزود: برای شرکت‌هایی که از طریق پارک اقدام به پذیرش و استقرار کنند، فرایندهای تسهیل‌کننده‌ای برای دانش‌بنیان شدن در نظر گرفته شده است تا مسیر استفاده از مزایای این عنوان را آسان‌تر طی کنند.

دره‌زرشکی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که ظرفیت دانش‌بنیان شدن دارند، می‌توانند از حمایت و راهنمایی پارک برای طی این مسیر استفاده کنند و از خدمات و مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.