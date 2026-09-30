محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بهویژه در نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخشهای مرکزی در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر دور از انتظار نیست.
وی افزود: روند کاهش دما طی امروز در استان تداوم خواهد داشت، سپس طی فردا افزایش یک تا سه درجهای و روزهای جمعه و شنبه مجدداً روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت یکشنبه بهتدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق خواهد شد.
سبزهزاری تصریح کرد: از اوایل روز جمعه استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که تا اوایل روز دوشنبه سبب ابرناکی، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی، شمال غربی، شمال شرقی تا بخشهای مرکزی و ارتفاعات استان خواهد شد و در سایر مناطق نیز احتمال رگبارهای نقطهای دور از انتظار نیست. همچنین شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.
وی در پایان درباره وضعیت دمایی شبانهروز گذشته گفت: امیدیه با دمای ۴۳.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز نیز در بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۶.۱ درجه سانتیگراد قرار داشت.
اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از روز جمعه استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که سبب رگبار، رعد و برق و تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان خواهد شد.
محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بهویژه در نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخشهای مرکزی در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر دور از انتظار نیست.
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