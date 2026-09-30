قیمت طلا و سکه امروز ۸ مهر؛ سکه از ۲۶۰ میلیون تومان عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در هشتم مهرماه ۱۴۰۵ در حالی فعالیت خود را ادامه میدهد که هر اونس طلای جهانی ۴ هزار و ۱۸۸ دلار قیمت دارد.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار تهران به ۲۵ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.
هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان معامله میشود و مظنه تهران نیز به ۱۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله میشود.
سکه طرح قدیم نیز ۲۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
همچنین نیمسکه ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن بیان اینکه تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی قیمت طلا و سکه را تحت تاثیر قرار داده است، تاکید کرد که بهتر است مردم برای انجام مبادلات صبور باشند تا قیمتها در بازار به ثبات برسد.
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