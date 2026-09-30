  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

قیمت طلا و سکه امروز ۸ مهر؛ سکه از ۲۶۰ میلیون تومان عبور کرد

قیمت طلا و سکه امروز ۸ مهر؛ سکه از ۲۶۰ میلیون تومان عبور کرد

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۲۵ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۱۰۰ تومان و سکه طرح جدید با قیمت ۲۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در هشتم مهرماه ۱۴۰۵ در حالی فعالیت خود را ادامه می‌دهد که هر اونس طلای جهانی ۴ هزار و ۱۸۸ دلار قیمت دارد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار تهران به ۲۵ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان معامله می‌شود و مظنه تهران نیز به ۱۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

سکه طرح قدیم نیز ۲۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.

همچنین نیم‌سکه ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت طلا و سکه امروز ۸ مهر؛ سکه از ۲۶۰ میلیون تومان عبور کرد

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن بیان اینکه تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی قیمت طلا و سکه را تحت تاثیر قرار داده است، تاکید کرد که بهتر است مردم برای انجام مبادلات صبور باشند تا قیمت‌ها در بازار به ثبات برسد.

کد مطلب 6963665
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها