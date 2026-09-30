ثبت ۴۲۸ عملیات اطفای حریق و ۶۶ عملیات امداد و نجات در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رضایی، رئیس آتش‌نشانی کیش، چهارشنبه شب در آیین گرامیداشت روز آتش‌نشان و ایمنی، با تبریک این روز به آتش‌نشانان، اظهار کرد: در ۳۶۵ روز گذشته، نیروهای آتش‌نشانی کیش در ۴۲۸ مورد عملیات اطفای حریق حضور یافتند و در ۶۶ عملیات امداد و نجات نیز به یاری افرادی شتافتند که در حوادث گرفتار شده بودند.

وی با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی آتش‌نشانی کیش «پیشگیری» است، افزود: هدف ما این است که پیش از وقوع حادثه، زمینه‌های بروز آن را شناسایی و برطرف کنیم؛ بر همین اساس، ۹۵۸ بازدید تخصصی ایمنی از ساختمان‌های جزیره انجام شد، ۱۸۹ تأییدیه ایمنی ساختمان و ۵۴ تأییدیه ایمنی پارکینگ صادر شد.

رضایی ادامه داد: همچنین ۱۰۶ مورد بررسی نقشه‌ها و طرح‌های سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی انجام شد تا ضوابط ایمنی در مرحله اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس آتش‌نشانی کیش گفت: در یک سال گذشته، ۱۶۴ مورد استقرار پرسنل آتش‌نشانی و خودروهای اطفائیه سیار برای تأمین ایمنی مراسم، مناسبت‌ها و رویدادهای مهم جزیره انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و ارتقای دانش تخصصی نیروهای آتش‌نشانی، اظهار کرد: در این مدت ۸ هزار و ۳۵۶ نفرساعت دوره آموزشی تخصصی برای آتش‌نشانان و ۵ هزار و ۸۸۶ نفرساعت آموزش ایمنی برای کارکنان هتل‌ها، مراکز تجاری، مدارس، شرکت‌ها و ادارات دولتی و خصوصی برگزار شد.

رضایی افزود: با همکاری روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، در ۲۶ برنامه زنده تلویزیونی با عنوان «دوشنبه‌های ایمنی»، ۱۲ برنامه زنده رادیویی با عنوان «صدای ایمنی» و ۱۰ برنامه تلویزیونی با عنوان «خانه ایمن» در صداوسیمای کیش حضور یافتیم و با ارائه توصیه‌های ایمنی، برای افزایش سطح آگاهی عمومی کیشوندان در زمینه پیشگیری از حوادث تلاش کردیم.

وی گفت: در همین راستا و با تأکید بر اهمیت آموزش شهروندی، تعداد دوره‌های آموزشی شهروندی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۳ درصد افزایش یافت و تعداد حریق‌های رخ‌داده نیز ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد.

رئیس آتش‌نشانی کیش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ساختار این مجموعه، اظهار کرد: ایجاد ساختار مستقل برای مدیریت آتش‌نشانی، تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای قرارداد حجمی و ورود به حوزه فناوری‌های نوین با عقد قرارداد خرید دو دستگاه پهپاد عملیاتی و دو دستگاه خودروی اطفائیه، از جمله اقدامات مهم انجام‌شده است.

رضایی افزود: این تجهیزات کمک قابل توجهی به شناسایی و اطفای حریق در ساختمان‌های مرتفع و نقاط کور جزیره خواهد کرد.

ضرورت تقویت نیروی انسانی و نوسازی ناوگان

وی با اشاره به ضرورت توجه همزمان به الزامات ایمنی و توسعه جزیره، گفت: با توجه به ابعاد توسعه کیش، باید گام‌های بعدی در حوزه ایمنی با شتاب بیشتری برداشته شود و امروز در سه حوزه نیازمند حمایت ویژه هستیم.

رئیس آتش‌نشانی کیش، تقویت نیروی انسانی را نخستین نیاز این مجموعه عنوان کرد و افزود: جذب و استخدام ۲۰ نیروی آتش‌نشان تازه‌نفس ضروری است؛ چراکه کمبود نیروی عملیاتی، به‌ویژه در بخش رانندگان، موجب می‌شود برای هر عملیات پوشش بیشتری از نیروها مورد نیاز باشد.

رضایی دومین نیاز را اورهال و نوسازی ناوگان خودرویی آتش‌نشانی عنوان کرد و گفت: ماشین‌آلات آتش‌نشانی در شرایط سخت جزیره با استهلاک مضاعف مواجه هستند و نیازمند بازسازی جدی‌اند تا در زمان وقوع حادثه بتوانند بدون مشکل وارد عملیات شوند.

وی همچنین بر ضرورت احداث ساختمان اداری جدید مدیریت آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تسریع در تأمین اعتبار، شاهد کلنگ‌زنی این ساختمان باشیم تا فرماندهی عملیات در مکانی مناسب و شایسته مستقر شود.

رئیس آتش‌نشانی کیش در پایان با تأکید بر اینکه توسعه جزیره باید همزمان با ارتقای سطح ایمنی دنبال شود، خاطرنشان کرد: برای حفظ سطح ایمنی کیش و پاسخ‌گویی متناسب با توسعه آینده، باید این اقدامات با شتاب بیشتری دنبال شود.

در پایان این مراسم از آتش‌نشانان جزیره کیش به پاس تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان تقدیر شد.