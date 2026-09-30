تغییر جدول توزیع مدالی بعد از طلای میرزازاده؛ ایران ۲ پله صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امین میرزازاده در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان را ۳ بر یک شکست داد و نخستین طلای کشتی فرنگی ایران و یازدهمین طلای کاروان ایران را به دست آورد.

با اضافه شدن طلای میرزازاده به سبد مدالی کاروان ورزش ایران، این کاروان در جدول توزیع مدال ها ۲ پله صعود کرد و در رده ششم ایستاد.

کاروان ورزش ایران روز یازدهم (امروز چهارشنبه ۸ مهر) بازی های آسیایی را با ۳۸ مدال و جایگاه هفتمی آغاز کرد. در میانه این روز از بازی ها و پیش از فینال ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی، هندی ها از حیث مدال طلا خود را با کاروان ایران شرایط مساوی پیدا کرده بودند (۱۰ طلا) و به خاطر تعداد مدال نقره بیشتر از کاروان کشورمان پیشی گرفتند و همین مسئله باعث سقوط کاروان کشورمان به رده هشتم شد.

با طلای میرزازاده اما کاروان ایران از هند و بحرین پیشی گرفت و در جایگاه ششم ایستاد.

جدول توزیع مدالی بیستمین دوره بازی های آسیایی در میانه یازدهمین روز این بازی ها و بعد از طلای امین میرزازاده اینگونه است: