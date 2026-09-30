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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تغییر جدول توزیع مدالی بعد از طلای میرزازاده؛ ایران ۲ پله صعود کرد

تغییر جدول توزیع مدالی بعد از طلای میرزازاده؛ ایران ۲ پله صعود کرد

کاروان ورزش ایران با طلای امین میرزازاده در کشتی فرنگی با دو پله صعود مجدد در جایگاه ششم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امین میرزازاده در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان را ۳ بر یک شکست داد و نخستین طلای کشتی فرنگی ایران و یازدهمین طلای کاروان ایران را به دست آورد.

با اضافه شدن طلای میرزازاده به سبد مدالی کاروان ورزش ایران، این کاروان در جدول توزیع مدال ها ۲ پله صعود کرد و در رده ششم ایستاد.

کاروان ورزش ایران روز یازدهم (امروز چهارشنبه ۸ مهر) بازی های آسیایی را با ۳۸ مدال و جایگاه هفتمی آغاز کرد. در میانه این روز از بازی ها و پیش از فینال ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی، هندی ها از حیث مدال طلا خود را با کاروان ایران شرایط مساوی پیدا کرده بودند (۱۰ طلا) و به خاطر تعداد مدال نقره بیشتر از کاروان کشورمان پیشی گرفتند و همین مسئله باعث سقوط کاروان کشورمان به رده هشتم شد.

با طلای میرزازاده اما کاروان ایران از هند و بحرین پیشی گرفت و در جایگاه ششم ایستاد.

جدول توزیع مدالی بیستمین دوره بازی های آسیایی در میانه یازدهمین روز این بازی ها و بعد از طلای امین میرزازاده اینگونه است:

تغییر جدول توزیع مدالی بعد از طلای میرزازاده؛ ایران ۲ پله صعود کرد

کد مطلب 6963734

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