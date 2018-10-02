لایحه دستورالعمل استفاده از بودجه غیر نقد به شورا رسید

به گزارش خبرنگار مهر پس از ارائه گزارش عملکرد دو ماه تیر و مرداد شهرداری، اعضای شورای شهر نسبت به عقب ماندگی بودجه غیر نقد انتقاد کردند.

زهرا صدر اعظم نوری با بیان اینکه سالانه درصدی از بودجه شهرداری مربوط به بودجه غیر نقد می شود، گفت: از شهرداری درخواست می کنیم گزارشی در خصوص عملکرد بودجه غیر نقدی به شورا ارائه کند، این عمل کرده. شهرداری در این حوزه نسبت به تیرو مرداد نزدیک به صفر است.

وی افزود: باید ساز و کاری فراهم شود که شهرداران مناطق بتوانند از محل بودجه های غیر نقد از پروژه های خود حمایت کنند.

در ادامه مجید فراهانی توضیح داد: گزارش آقای رسولی یعنی در تیر و مرداد شهرداری ۲۳ درصد کسری بودجه داشته است.

محسن هاشمی در ادامه گفت: وضعیت تحقق بودجه نقد در شهرداری مناسب است و بودجه غیر نقد مشکلاتی دارد.

وی با اشاره به پیشنهاد برخی از اعضای شورا گفت: برخی پیشنهاد می کردند سامانه استفاده از بودجه غیر نقد باز شود تا شهرداری مناطق بتوانند از آن استفاده کنند. اما در حال حاضر لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد شورا به کمیسیون های تخصصی ارسال شده و می توان با یک فوریت آن را در شورا بررسی کرد که اعضا با این پیشنهاد موافقت کردند.