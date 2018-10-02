کتاب «توجیه باور اخلاقی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «توجیه باور اخلاقی» به قلم بهروز محمدی منفرد و توسط اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
بحث درباره توجیه باور اخلاقی از مباحث بنیادین در حوزه فرااخلاق است و نتایج بهدستآمده جزء مبادی تصدیقی اخلاق هنجاری به شمار میآید. نوع نظریهای که برای توجیه باور اخلاقی پذیرفته شود، تأثیر بسزایی در پذیرش نوع نظریۀ اخلاق هنجاری و شناسایی فضایل و رذایل اخلاقی خواهد داشت.
کتاب حاضر پرداختن به توجیه باور اخلاقی است و هدف آن پاسخ به شکاکیت در این زمینه و طرح نظریهای جامع در حوزه ساختار توجیه باور اخلاقی است. با نبود دیدگاهی جامع در حوزه توجیه باورهای اخلاقی، ناهنجاریهای اخلاقی در قلمرو عمل توجیه عقلانی مییابد و بسترساز اباحیگری با پشتوانه عقلانی میشود؛ یکی از دلایل اهمیت این پژوهش پاسخ به شکاکیت و جلوگیری از اباحیگری در حوزه اخلاقیات است.
کتاب «توجیه باور اخلاقی» در ۴۰۴ صفحه و به قیمت ۲۸هزارتومان منتشر شده است.
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