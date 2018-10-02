خودروهای شخصی در ۴ سال نخست مشمول معاینه فنی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رضایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ارتباط با معاینه فنی خودروهای نو اظهار داشت: خودروهای شخصی در چهار سال نخست نیازمند معاینه فنی نیستند که این زمان برای خودروهای عمومی پلاک نارنجی و زرد یک ساله است.

وی در ارتباط با طرح عبور دانش آموزان از خیابان در سال تحصیلی جدید ابراز داشت: اغلب سرویس‌های مدارس در اصفهان، در کنار مدارس کودکان را پیاده می‌کنند و عبور عرضی از خیابان را شاهد نیستیم.

تمهید ویژه عبور و مرور بی‌خطر دانش آموزان در مدارس دارای حیاط

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به هماهنگی‌های با آموزش و پرورش در این ارتباط گفت: بر این اساس قرار بر این شد تا مدارسی که دارای حیاط هستند ورود و خروج سرویس های دانش آموزان به داخل مدرسه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه برای تعداد اندکی از مدارس در شهرستان اصفهان نیازمند تسهیلات عبور عرضی از خیابان هستیم، گفت: این مدارس دارای نماد و پرچم مشخص برای عبور دانش آموزان هستند و پلیس مدرسه هنگام نیاز، با تابلو پلیس مدرسه ماشین‌ها را به منظور عبور دانش آموزان از عرض خیابان متوقف می‌کند.

تخطی از فرمان ایست پلیس مدرسه تخلف از قانون است

رضایی تصریح کرد: فرمان پلیس مدرسه که از میان دانش آموزان مقاطع بالاتر انتخاب می‌شود به منزله قانون است و اگر خودروهای عبوری به این امر توجه نکنند مشمول تخلف و جریمه می‌شوند.

وی تاکید کرد: در سال تحصیلی جدید تمام توان ترافیکی خود را در راستای تسهیل در امر عبور و مرور در حوزه مدارس به کار گرفتیم و وضعیت خوبی را به ویژه در اوایل مهرماه که بار ترافیکی سنگین‌تری دارد در سطح شهر اصفهان شاهد بودیم.