بازار ارز به خواب رفت/ کاهش نرخ دلار ادامه دارد

خبرگزاری مهر- گروه استانها، آرش صالحی: پس از افزایش عجیب و غریب بهای ارز در روزهای اخیر که هر دلار با قیمت نزدیک به ۲۰ هزار تومان در صرافی ها و مراکز غیررسمی فروش دست به دست می شد، بالاخره بازار به سیاست های ارزی دولت روی خوش نشان داد و سقوط قیمت دلار تا کانال ۱۰ هزار تومان، التهاب بازار ارز در استان قزوین را هم از بین برد.

در شرایطی که بسیاری از مردم عادی، بدون تخصص و نگاه کارشناسی به بازار ارز، برای خرید دلار جلوی صرافی ها صف کشیده بودند، افت شدید و یکباره قیمت ارز جای خریدار و فروشنده را عوض کرد و وضعیت بازار ارز استان از سرازیر شدن دلارهای خانگی به بازار خبر می دهد و این در حالی است که صرافی ها هیج تمایلی برای خرید دلار با قیمت بیشتر از ۱۰ هزار تومان از خریداران ندارند.

قزوینی ها دیر وارد بازار ارز شدند

یک صراف قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت نابسامان بازار ارز، عنوان کرد: نوسان ارزی در کشور از بهمن ماه سال گذشته شروع شد و پس از روزهای آغاز سال ۱۳۹۷ سیر شتابانی گرفت، به طوری که در مدت یک ماه قیمت دلار به ۷ هزار تومان رسید. بعد از این افزایش قیمت که بیشتر به خاطر نگرانی از بازگشت تحریم ها و دلال بازی در بازار ارز صورت گرفت، ورود مردم عادی به بازار ارز شروع شد.

وی که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به شایعه های ماه های اول سال مبنی بر صعود قیمت دلار به کانال ۱۲ هزار تومان، گفت: همین شایعات و نزدیک شدن به زمان اعلام شده توسط رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام وبازگشت تحریم ها سبب التهاب و تلاطم ۳ ماه اخیر بازار ارز شد و طی آن بسیاری از مردم بازار ارز و سکه را برای حفظ ارزش اموال خود و رسیدن به سودهای کلان مالی انتخاب کردند.

این فعال اقتصادی با بیان این نکته که مردم قزوین ذاتاً آدم های محافظه کاری هستند، ادامه داد: به همین خاطر مردم قزوین دیرتر از مردم سایر نقاط ایران وارد بازار ارز و سکه شدند، اما بعضی از آنها در طی گرانی چند هفته اخیر قیمت ارز پول های کلانی به جیب زدند.

وی قیمت فعلی دلار در بازار غیررسمی قزوین را در کانال ۹ هزار تومان بیان کرد و گفت: البته بعضی از افراد هم حاضر می شوند که دلارهای خود را با ۸۵۰۰ تومان بفروشند، اما قاطبه فروشندگان علاقه ای به فروش دلار با قیمت زیر ۹ هزار تومان ندارند. بنابراین می توان گفت که در روزهای آینده خریداران بیشتری برای فروش دلارهای خانگی و انباشته به صرافی ها یا دلالان بازار ارز استان مراجعه کنند.

دلایل متعادل شدن قیمت ارز

علیرضا رامزی، کارشناس ارزی بانک ملی ایران شعبه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوسانات ارزی اخیر، گفت: خوشبختانه با برخورد قاطع دستگاه قضایی و صدور احکام سنگین برای دلالان اصلی ارز در کشور که موجب بروز مشکلات اقتصادی شدند و نیز سیاست های اخیر دولت مبنی بر تامین ارز برای کالاهای اساسی و مدیریت ارز در کشور شاهد کاهش شدید نرخ ارز هستیم و امیدوارم این روند همچنان ادامه یابد.

وی افزود: شاید ابتدا تصور می شد این کار نیز توسط دلالان ارز ایجاد شده تا با سرازیرشدن ارز به بازار فروش نسبت به جمع آوری دلارهای موجود در بازار اقدام کند، اما این حرکت ناشی از مدیریت در داخل کشور و عزم جدی دولت برای کاهش نرخ ارز است.

رامزی ادامه داد: متاسفانه در ماه های اخیر عده ای از افراد سودجو و شاید ناآگاه و عده ای نیز با طمع دستیابی به سودهای یک شبه با فروش همه دارایی خود از جمله خانه، خودرو و وسایل زندگی بدون هیچ شناخت و نگاه کارشناسی وارد این بازار شدند که با افت قیمت در روزهای اخیر تمام زندگی خود را از دست داده اند که شاید جبران ناپذیر باشد.

مسئول روابط عمومی بانک ملی استان قزوین افزود: با توجه به ریسک شدید بازار ارز، افراد عادی از ورود سرمایه های خود به بازار ارز جداً خودداری کنند، زیرا سیاست های اتخاذی از سوی دولت و جایگزینی یورو به جای دلار و نیز بی ثباتی این بازار، خرید و فروش ارز در این بازار می تواند زیان های جبران ناپذیری به کسانی که بدون تخصص وارد این عرصه شوند، وارد کند.

رامزی تصریح کرد: بانک مرکزی و هیئت دولت در این شرایط حساس اقتصادی بدون شک راهکارهای کارشناسی و کاربردی برای کنترل بازار ارز خواهند داشت، لذا به مردم توصیه می کنیم ضمن اعتماد به دولت از ورود به بازار نابسامان ارزی جداً خودداری کنند.

وی یادآور شد: در استان قزوین ۶ صرافی فعالیت می کرد که امروز تنها یک صرافی فعال نیست و امروز قیمت فروش بین ۱۳ هزار تا ۱۶ هزار تومان و خرید ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان در نوسان بود. پیش بینی می شود با سیاست های دولت این نرخ در روزهای آینده به زیر ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کند.

قیمت سازی های غیرواقعی مردم را فریب داد

یک کارشناس اقتصادی هم با ابراز رضایت از وضع کنونی بازار ارز به خبرنگار مهر گفت: همین که بالاخره ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شد، جای شکر دارد و امیدوارم دولت از این فرصت استفاده کرده و ارز را برای همیشه تک نرخی کند؛ اقدامی که می تواند برای همیشه بساط رانت خواری و دلالی را از بازار ارز بزداید.

محسن برزگر با انتقاد از سایت ها و شبکه های مجازی که بر طبل گرانی دلار کوفتند، افزود: این سایت ها با قیمت سازی های غیرواقعی سبب سرازیر شدن سرمایه های سرگردان به بازار ارز شدند و به همین خاطر امروز بسیاری از مردم ضعیف و آسیب پذیری که در هفته اخیر ارز خریدند، با افت شدید قیمت آن به یکباره همه چیز خود را از دست دادند.

با توجه به اظهارات و پیش بینی فعالان اقتصادی به نظر می رسد بازار ارز بالاخره پس از چند ماه التهاب، روزهای آرامش خود را سپری می کند و دورنمایی برای گرانی ارز در ماه های آینده به چشم نمی خورد. اما امیدواریم مدت دولت تلاش های خود برای ساماندهی بازار ارز را متوقف نکند و زمینه واقعی شدن قیمت ارز که سبب پایین آمدن تورم انتظاری خواهد شد را بیش از پیش، با اقدامات عملی و خردمندانه مهیا کند.