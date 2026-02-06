  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

دستگیری قاتل کمتر از ۷۲ ساعت در کرمان

دستگیری قاتل کمتر از ۷۲ ساعت در کرمان

کرمان- رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری یک قاتل در شهر کرمان کمتر از ٧٢ ساعت از وقوع قتل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میر حبیبی، با اشاره به اقدامات ویژه در حل یک پرونده وقوع قتل در تاریخ سیزدهم بهمن ماه گفت: کشف جسد یک فرد در داخل خودروی شخصی‌اش در حوالی شهر کرمان به پلیس گزارش و تیم‌های پلیس آگاهی و امنیت عمومی بلافاصله وارد عمل شده و کمتر از ۷۲ ساعت تحقیقات فنی و اطلاعاتی، قاتل شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: قاتل انگیزه خود را سرقت طلاجات و گوشی تلفن همراه مقتول اعلام کرده و در جریان تحقیقات به قتل اعتراف و اموال سرقتی نیز از مخفیگاه وی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از همکاری مردم در تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم قدردانی کرد و تأکید کرد که با پلیس با تمام توان، در راستای اجرای عدالت و کشف جرائم، به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6740863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها