دستگیری قاتل کمتر از ۷۲ ساعت در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میر حبیبی، با اشاره به اقدامات ویژه در حل یک پرونده وقوع قتل در تاریخ سیزدهم بهمن ماه گفت: کشف جسد یک فرد در داخل خودروی شخصی‌اش در حوالی شهر کرمان به پلیس گزارش و تیم‌های پلیس آگاهی و امنیت عمومی بلافاصله وارد عمل شده و کمتر از ۷۲ ساعت تحقیقات فنی و اطلاعاتی، قاتل شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: قاتل انگیزه خود را سرقت طلاجات و گوشی تلفن همراه مقتول اعلام کرده و در جریان تحقیقات به قتل اعتراف و اموال سرقتی نیز از مخفیگاه وی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از همکاری مردم در تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم قدردانی کرد و تأکید کرد که با پلیس با تمام توان، در راستای اجرای عدالت و کشف جرائم، به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.