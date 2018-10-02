وزیر خارجه سابق انگلیس طرح ترزا می درباره برگزیت راتحقیرآمیزخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بوریس جانسون وزیر خارجه سابق انگلیس و عضو حزب حاکم این کشور در جریان نشست حزب محافظه کار در بیرمنگام ضمن آن که طرح ترزا می، نخست وزیر در مورد اجرای برگزیت را اشتباه و فاجعه بار خواند، از هم حزبی‌های خود درخواست کرد تا از حمایت از طرح نخست وزیر در مورد برگزیت خودداری کنند.

بوریس جانسون که خود عضو سابق کابینه ترزا می و از هم حزبی‌های او به شمار می‌رود، ضمن انتقاد از طرح فعلی دولت برای اجرای برگزیت موسوم به «طرح چکرز» این سوال را مطرح کرد که چرا وزیرخارجه انگلیس پس از ۵۲ سال باید از یکی از کشورهای آمریکای لاتین دیدار کند و چرا در این ۵۲ سال هیچ سفری صورت نگرفته است؟

جانسون همچنین ضمن انتقاد از سیاست خارجی کشورش گفت که لندن بجای مشارکت با جهان طی سال‌های گذشته به مشارکت با اروپا خود را محدود کرده و لازم است این رویکرد تغییر کند. او ادامه داد این بسیار منطقی است که وقتی که ۹۵ درصد از رشد اقتصاد جهانی در خارج از اتحادیه اروپا است، نگاه لندن علاوه بر اروپا به دیگر شرکای غیراروپایی نیز جلب شود.

وزیرخارجه سابق انگلیس به این مسئله نیز اشاره کرد که اگرچه اتحادیه اروپا همچنان برای انگلیس مهم باقی خواهد ماند، اما دیگر مناطق جهان نیز برای لندن مهم است و مثلا انگلیس دومین شریک تجاری بزرگ پرو است.

جانسون در ادامه ضمن تحقیرآمیز خواندن طرح ترزا می در مورد برگزیت، اجرای آن را برای لندن خطرناک و ناپایدار عنوان کرد و افزود که طرح نخست وزیر بدنبال آن است که انگلیس همچنان نتواند کنترل و قدرت خود را بدست آورد و این آن چیزی نیست که ما برای آن رای دادیم.

طرح ترزا می در مورد برگزیت از یک سو با مخالفت داخلی هم حزبی‌های خود او از جمله بوریس جانسون و برخی دیگر از محافظه‌کاران روبرو شده و از طرف دیگر اتحادیه اروپا نیز آن را رد کرده است. در این شرایط به اعتقاد ناظران مسائل اروپا، نخست وزیر انگلیس در موقعیت بسیار سختی در مورد اجرای برگزیت قرار گرفته و براساس نظرسنجی‌ها محبوبیت او به شدت کاهش یافته است.