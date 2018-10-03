ثبت جهانی خاویار ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شیلات گلستان، سیدجواد قدس علوی اظهار کرد: با اقدامات و تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیریت امور ماهیان خاویاری استان، محصول مهم و صادراتی خاویار ایران توسط دفتر حمایت از مالکیت صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) به ثبت جهانی رسیده است.

وی افزود: همچنین به‌منظور شناسنامه‌دار کردن خاویار ایران، در صورت تصویب طرح «دستورالعمل درج کد بین‌المللی حمایت از اسامی مبدأ محصولات ثبت‌شده در سازمان جهانی مالکیت فکری» از سوی هیئت دولت و تعریف QR Code، تولیدکنندگان و تجار از مزایای ثبت نشان جغرافیایی و ایجاد ارزش‌افزوده بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل شیلات گلستان تصریح کرد: خاویار به‌عنوان یک محصول مهم و استراتژیک در بازارهای داخلی و خارجی از اهمیت و جایگاه تجاری و اقتصادی بالایی برخوردار است که ثبت ملی و جهانی این محصول سبب می‌شود تا فرصت رقابتی در تولید و فضای تجارت ایجاد شود.