امیدواریم در پایان برنامه هزینه بازیافت با درآمد آن سر به سر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران صبح امروز از مراکز بازیافت شهرداری تهران در آراد کوه و آبعلی بازدید کردند.

مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص دلایل این بازدید گفت: بازدیدی که امروز داشتیم برای بهینه کردن ساختار جمع آوری زباله و به حداقل رساندن هزینه ها و بالابردن بهره وری در این قسمت بود.

وی به وضعیت بازیافت در شهر تهران اشاره کرد و گفت: موضوع بازیافت در شهر تهران از سه منظر قابل توجه است که عبارتند از میزان تولید زباله، جمع آوری زباله و شرایط بازیافت است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تولید زباله در شهر تهران تصریح کرد: متاسفانه امروز تولید زباله در شهر تهران سه و نیم برابر استاندارد جهانی است یعنی روزانه در شهر تهران با هشت و نیم میلیون نفر جمعیت حدود ۹ هزار تن زباله تولید می شود.

وی گفت: امروز هر نفر هزار و صدو پنجاه تا هزار و دویست گرم زباله تولید می کند و این در حالی است که استاندارد جهانی ۳۰۰ گرم و متوسط تولید زباله در ایران حدود ۷۰۰ گرم است.

الویری در خصوص موضوع جمع آوری زباله گفت: امروز سیستم جمع آوری زباله بسیار پرهزینه است چراکه در بسیاری از کشورها هفته ای یک بار زباله جمع آوری می شود اما در بخشی از قسمت های شهر تهران ۳ مرتبه زباله جمع آوری می شود که هزینه را بسیار بالا می برد.

وی با بیان اینکه هرچه نرخ بازیافت زباله را بالا ببریم طبیعتا کار را اقتصادی کرده ایم تصریح کرد: امکان این وجود دارد که بتوان هزینه جمع آوری زباله را از بازیافت آن پوشش داد اما در این زمینه نیز عقب هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امروز حدود ۳۰۰ تن از زباله ها برای تولید برق استفاده می شود و به غیر از بخشی که پیمانکاران خود جمع آوری و بازیافت می کنند بخش عظیمی از زباله ها دفن می شود.

الویری ادامه داد: کمپوست نیز که از زباله تر استحصال می شود به خاطر وجود شیشه و سوبسیدی بودن کودهای شیمیایی قدرت رقابتی لازم را ندارد.

وی اعلام کرد: قرار است که برنامه هایی را داشته باشیم تا با پیدا کردن سرمایه گذاران خارجی برای تولید برق و بازیافت زباله میزان زباله های دفنی را به حداقل برسانیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: متاسفانه امروز در شرایطی هستیم که سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه جمع آوری و دفن زباله می شود که امیدواریم در پایان برنامه سوم توسعه با به حداقل رساندن تولید زباله، بهبود سیستم جمع آوری و بازیافت به نقطه سربه سر با درآمد حاصل از زباله برسیم و یا میزان یارانه داده شده به این مجموعه را به حداقل ممکن برسانیم.