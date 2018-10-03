نگهداری اطلاعات فضای سبز در کشوها پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ،سید آرش حسینی میلانی در نشست "بررسی وضعیت آب خام فضای سبز شهر تهران و برنامههای آینده" با حضور مسئولان خدمات شهری و ادارات فضای سبز مناطق گفت: خطیر بودن شرایط فعلی در وضعیت فضای سبز تهران را شما در تابستانی که گذشت، مشاهده کردید. تابستان گرمی بود. براساس گزارش سازمان هواشناسی به صورت متوسط، در برخی نقاط شهر دو تا چهار درجه بر حرارت هوا افزوده شده و به تدریج اثرات پدیده تغییرات اقلیمی در تهران را مشاهده میکنیم که باید جدی گرفته شود.
وی ادامه داد: از سویی، شاهد از دست رفتن پوشش باغات هستیم که از آن به عنوان ریههای تهران نام میبرند که متاسفانه هنوز اثرات مثبت این گوهر گرانبها را نمی توانیم خاص تهران و به صورت کمی برای مردم و مسئولان تشریح کنیم اما بر اساس آموزههای جهانی و تجربه روزانه شهروندان این باغات نقش عمدهای در تعدیل گرمای هوای تهران و آسایش مردم داشته و دارند.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه افزایش درجه حرارت بر میزان مصرف آب فضای سبز اثر قطعی دارد و این مسئله، کمبود آب را میتواند تشدید کند، اظهار داشت: با افزایش درجه حرارت، وسعت جزیره حرارتی شکلگرفته روی شهر و شدت گرمای آن افزایش مییابد. در شیراز، مطالعات صورت گرفته نشان میدهد جزیره حرارتی در این شهر به تدریج با تخریب باغات گسترش یافته و هسته مرکزی آن به کانونهای کوچکتر متصل شده است.
حسینی میلانی با اشاره به آلودگیهای محیط زیستی تصریح کرد: ما در زمینه آلودگیهای محیط زیستی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و در این شرایط، فضاهای سبز در خط مقدم تلطیف هوا و بهبود شرایط زیستی هستند. به عبارت دیگر، فضای سبز دیگر نه از امور جاری بلکه از نیازهای ضروری و حیاتی شهر تهران است.
وی به اجماع در سطح ملی برای مقابله با کمآبی اشاره و خاطرنشان کرد: در سطح کلان، وزارت نیرو کمیته سازگاری با کمآبی را تشکیل داده است. ما در این باره شاهدیم تمامی ارکان کشور در حال تطابق خود با شرایط کمآبی هستند. ما باید از این تصور که سال آبی پر بارش داریم، عبور کنیم و تابآوری فضای سبز تهران را در برابر کمآبی افزایش دهیم.
سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تغییر الگوی کشت باید در تهران تحقق پیدا کند، ابراز داشت: ما در زمینه تغییر الگوی کشت و جایگزینی گونههای پر مصرف با گیاهان کممصرف بومی، دچار عقبماندگی تاریخی هستیم.
حسینی میلانی تغییر الگوی کشت در تهران را نیازمند هدفگذاری و تعهد به برنامه زمانبندی دانست و بیان کرد: کسانی که با فضای سبز کار کردهاند، میدانند نمیتوان یک شبه چمن را حذف کرد و باید گونههای جدید کممصرف با وضعیت و شرایط سازگار شوند و از طرفی، ابعاد مالی، فنی و... موضوع نیز دیده شود.
وی افزود: وزیر نیرو اخیرا اشاره کردند که میزان حجم آب مصرفی برای فضای سبز شهر تهران به اندازه سد امیرکبیر است یعنی میزان مصرف آب فضای سبز را با مصرف آب شرب مقایسه کردهاند و این بیانگر افزایش حساسیتها و نگرانیها است.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه احکام برنامه سوم در حوزه فضای سبز باید تغییر رویکردها را انعکاس دهد، یادآور شد: آنچه مهم است عزم و برنامهریزی در جهت انجام تغییر الگوی کشت و نوسازی سیستم آبیاری است که باید تا سال ۱۴۱۰ انجام شود. تا آن سال، شبکه فاضلاب تهران تکمیل خواهد شد و ما از ورود فاضلاب به سفره آب زیرزمینی و استفاده از آن برای آبیاری فضاهای سبز محروم میشویم و از آن پس باید برای آبیاری فضاهای سبز، از پساب تصفیه شده استفاده کنیم و دوره آبیاری رایگان به پایان خواهد رسید. به همین خاطر، تغییر الگوی کشت و کاشت گونههای کممصرف آبی از نظر اقتصادی و مالی هم ضروری است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به شرایط کنونی در اقتصاد شهری عنوان کرد: در حال حاضر سرمایهگذاری در فضای سبز کاملا متکی به بودجه عمومی شهرداری است اما اکنون با دوره کاهش منابع در بودجه شهرداری روبهرو هستیم و با توجه به رقابت ماموریتهای مختلف در تخصیص منابع لازم است در حوزه فضای سبز به دنبال راهکارهای جدیدی برای تامین منابع مالی باشیم.
حسینی میلانی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی و شفافسازی گفت: هوشمندسازی و شفافسازی دو مقوله مورد تاکید در برنامه سوم توسعه شهری است که قرار است در حوزه فضای سبز نیز پیادهسازی شود که گام اول آن،تقویت نظام آمار و اطلاعات است. ما در این باره در حوزه محیط زیست شهری از وضعیت مطلوبی برخودار نیستیم. علاوه بر سمنها که پیگیر مسائل تخصصی محیط زیست هستند، افکارعمومی نیز نسبت به مشکلات زیستی شهر خود حساس شده که نمونه آن را در پیگیری و مطالبه حل مسئله سفیدبالکها و اعتراض به نحوه آبیاری شاهد هستیم. ما باید اطلاعات صحیح را منتشر و به مردم پاسخگو باشیم. باید زیرساختهای اطلاعاتی خوبی در این باره ایجاد کرد. دیگر پذیرفته نیست که اطلاعات فضای سبز در کشوها نگهداری شود.
وی با بیان اینکه پایش منابع آب را باید شروع بکنیم، اظهار داشت: در حوزه فضای سبز، اندازهگیری مصارف آب باید در صدر کارها قرار بگیرد. این کار هم باید از سطوح مناطق آغاز و هدایت این پایش از سوی سازمان بوستانها به صورت جدی پیگیری شود. از طرف دیگر یک سیستم یکپارچه مدیریت آبی در مناطق مختلف تهران وجود ندارد؛ از جمله در استفاده از سیستم قنوات این عدم هماهنگی مشهود است به طور مثال در منطقه بالادست حساسیتی به حفاظت از مادرچاه قنات وجود ندارد و نتیجه آن کاهش آبدهی قنات در منطقه جنوبی است که به شدت نیازمند این آب است. لازم است سازمان بوستانها با همکاری سایر واحدها اهتمام جدی به اصلاح نظام مدیریت آب در شهرداری داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: برنامهریزی و تعهد به اهداف در موضوع سفیدبالکها به خوبی نشان داد که مدیریت شهری قادر به حل مسائل جدید است. در برنامه سوم شهرداری هم باید برای مسائل کلیدی محیط زیست هدفگذاری و به جامعه شفاف و دقیق اعلام کنیم تا ضمن ایجاد همگرایی و تعهد سازمانی بتوانیم زمینه مشارکت مردم را در حفظ محیط زیست شهر فراهم کنیم. در این راه سخت و طولانی پیگیری و مشارکت جامعه حتما موجب پیشبرد بهتر امور خواهد شد.
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