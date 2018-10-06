حضور دو کاراته کا قزوینی در مرحله جدید اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری دو ملی پوش قزوینی در یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان شرکت می کنند.

یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بزرگسالان از امروز در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد و تا ۲۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.

اردونشنیان خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در اسپانیا آماده می کنند.

تساوی تیم فوتسال شهرداری قزوین

در ادامه رقابت های فوتسال دسته اول باشگاه های کشور و در بازی هفته چهارم، تیم فوتسال شهرداری قزوین در بازی خارج از خانه برابر مقاومت تهران با نتیجه ۲-۲ به تساوی رسید.

این بازی در تهران برگزار شد.

نماینده استان تا پایان هفته سوم با یک برد، سه امتیازی بود و هم اکنون ۴ امتیازی شد.

درخشش ووشوکاران استان در رقابت های چند جانبه

در پایان مسابقات چند جانبه کمربند طلایی ووشو در بخش ساندا، حسین و رضا عبدلی در اوزان منهای ۳۴ و ۳۷ کیلوگرم نوجوانان به یک طلا و برنز دست یافتند.

این رقابت ها گرامیداشت هفته ی دفاع مقدس با حضور بیش از ۱۳۰ ورزشکار در باشگاه شهید چوبی شهر هشتگرد برگزار شد.



ششمین دوره مسابقات شطرنج سریع نوباوگان قزوین برگزار شد

در پایان ۸ دور رقابت، رضا مهدوی از قزوین، علی غیوری فر از تهران و امیرحسین علیمردانی از قزوین به ترتیب در جایگاه اول تا سوم رقابت ها ایستادند.

ششمین دوره رقابت های شطرنج سریع نوباوگان ویژه رده سنی زیر ۱۴ سال با حضور ۱۰۰ بازیکن از ۵ استان در بنیاد شطرنج مهدی بویه برگزار شد.

مسابقات والیبال کارمندان دولت در بخش بانوان با معرفی برترین ها به پایان رسید

در پایان این رقابت ها، تیم های آموزش و پرورش، علوم پزشکی و مدیریت درمان تامین اجتماعی به ترتیب اول تا سوم شدند.

این رقابت ها طی دو روز در سالن بعثت قزوین برگزار شد.