چین: رئیس اینترپل به ظن فساد تحت بازجویی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی چین روز شنبه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که مقامات چین «منگ هانگوی» رئیس پلیس بین الملل (اینترپل) را به ظن فساد بازداشت کرده اند.

به گزارش روزنامه فرانسوی لو پریزیون، منگ هانگوی مظنون است که به یک شرکت برای بدست آوردن قراردادی در حوزه امنیت سایبری کمک کرده است و هم اکنون نیز تحت بازجویی قرار دارد.

اوایل ماه میلادی، رسانه های فرانسوی زبان گزارش دادند که «منگ هانگوی» رئیس اینترپل از زمان سفر به چین در اواخر ماه سپتامبر مفقود شده است. همسر منگ که در شهر لیون فرانسه- مقر اصلی اینترپل- اقامت دارد، ناپدید شدن وی را به پلیس گزارش داد و اعلام کرد که از تاریخ ۲۵ سپتامبر که منگ از فرانسه به سرزمین مادری خود- چین- سفر کرده، تاکنون بازنگشته است.

رسانه های چینی اندکی بعد اعلام کردند منگ یک هفته پیش به محض ورود به خاک چین برای انجام بازجویی بازداشت شده است.

گفتنی است که اینترپل روز شنبه از کشور چین خواست تا جزئیاتی را درباره مفقود شدن رئیس این نهاد ارائه دهد.

پلیس بین الملل در بیانیه صادره خود در این خصوص اعلام کرد: «از دولت چین رسماً درخواست کرده ایم تا درباره مکان منگ هونگوی رئیس این نهاد شفاف سازی کرده و اطلاعاتی را ارائه کند».

در ادامه بیانیه این نهاد بین المللی در این خصوص آمده است: «دبیرخانه اینترپل منتظر پاسخ رسمی از سوی مقامات چین درباره نگرانی های موجود پیرامون سلامتی وی است».

منگ هونگوی چهره سیاسی و پلیس نظامی اهل چین است که از نوامبر ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۲۰ به عنوان دبیرکل اینترپل منصوب شد و از آن زمان در مقر اینترپل در شهر لیون فرانسه به سر برده است.

منگ هونگوی همچنین پیش از این به عنوان مشاور وزیر امنیت داخلی در دولت چین به مدت ۱۲ سال مشغول به فعالیت بوده است.