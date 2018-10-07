۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۵

از صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع دانشجویان مقابل مجلس در اعتراض به بررسی لوایح مربوط به FATF

تعداد زیادی از دانشجویان تهرانی در اعتراض به بررسی لوایح مربوط به FATF مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر جمع کثیری از دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران از صبح امروز، در اعتراض به بررسی لوایح مرتبط با الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

امروز بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در دستور کار صحن مجلس قراردارد و بر اساس برنامه قبلی، از ساعت ۶ صبح نیز، کمیسیون امنیت ملی با دعوت از مسئولان دولتی و اساتید دانشگاه، این لایحه را در محل صحن مجلس و به صورت غیرعلنی، در دست بررسی دارد.

دانشجویان تجمع کننده، با در دست داشتن پلاکاردهایی، بررسی لوایح مربوط به شروط FATF را متضمن تحریم‌های جدیدتر و خیانت به کشور دانسته و از نمایندگان مجلس و دولتمردان می خواهند به جای تکیه به دولت های خارجی، به ظرفیت‌های درونی و جوانان کشور تکیه کنند.

