حزب همسو با روسیه در انتخابات پارلمانی لتونی پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، کمیسیون انتخابات لتونی با اعلام اینکه تاکنون ۹۰ درصد از آرای ماخوذه انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور شمارش شده است، افزود: نتایج حاکی از پیروزی حزب همسو با روسیه است.

این منبع خبری در ادامه اعلام کرد: حزب راست میانه که منسوب به دولت حاکم در کشور است تنها با کسب حدود ۲۰ درصد از آراء شانس پیروزی را از دست داده است.

پارلمان لتونی ۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.



این در حالی است که نمایندگان پارلمان، رئیس جمهور را با رای‌گیری برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌کنند. در نظام سیاسی لتونی رئیس جمهور مسئول معرفی نخست‌وزیر بوده و این دو نفر اعضای کابینه را انتخاب می کنند.