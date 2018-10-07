سوژه لاکانی؛ کاوش در معنای سوژه بودن

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سوژه لاکانی» نوشته بروس فینک با ترجمه «محمدعلی جعفری» از سوی انتشارات ققنوس به تازگی منتشر شده است. لاکانِ روانکاو، برخلاف بیشتر پساساختارگرایانی که به دنبال واسازی و حذف مفهوم سوژه انسانیاند، مفهوم سوبژکتیویته را بسیار مهم میداند و به کاوش در معنای سوژه بودن، نحوه سوژه شدن فرد، عوامل شکست در سوژه شدن، و امکانات روانکاو در القای «رسوب سوبژکتیویته» میپردازد.
تلاش بروس فینک معطوف به ارائه دیدگاهی به اندیشه لاکان است که بسیاری بیتردید آن را بیش از حد ایستا و بسته تلقی میکنند، در حالی که یکی از جاذبههای بیشمار کار او دقیقاً در دگرسانیها، خودپیراییها و واژگونیهای بیوقفه چشمانداز ریشه دارد. او همچنین تلاش کرده است نگرشی از چند مفهوم مهم لاکانی را در این کتاب ارائه دهد و نظریههایی را مطرح میکند که برای درمانگران و نظریهپردازان به یک اندازه مفید و نیرومند است.
فینک در این کتاب جنبهای از کار لاکان را به ما معرفی میکند که در اقبال به نظریه او مغفول مانده است و همچنین به شرح و بسط مفاهیم محوری او از قبیل دیگری، ابژه a، بیگانگی و جداسازی، ساختار زبانمانند ناخودآگاه، استعاره پدری، ژوئیسانس، و تفاوت جنسی میپردازد و دانشی عمیق از کار نظری و بالینی لاکان ارائه میدهد.
کتاب «سوژه لاکانی بین زبان و ژوئیسانس» اثر بروس فینک با ترجمه «محمدعلی جعفری» در ۳۶۸ صفحه با قیمت ۳۵ هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.
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