برخورد پلیس با مجرمان قاطعانه باشد/ تأکید بر حل مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی با وی که در دفتر این استاد برجسته حوزه در قم برگزار شد، با بیان اینکه باید به مقابله با قاچاق دانه درشت‌ها پرداخت، افزود: لازم است در کنار برخورد با دانه ریزها اقدام جدی برای مقابله با افراد بانفوذ و دانه درشت انجام شود.

وی با بیان اینکه حضور مسئولان کشور در بیوت مراجع آثار مطلوب فراوانی را برجای می‌گذارد، افزود: مردم نیازهای خود را با علما در میان می‌گذارند و این دیدارها می‌تواند موجب انتقال خواسته‌های مردم به مسئولان و اصلاح امور کشور باشد.

این مرجع تقلید با اشاره به مشکلات شدید اقتصادی که در جامعه وجود دارد، افزود: قحطی در کشور وجود ندارد اما متأسفانه برخی افراد اقدام به احتکار کالا می‌کنند که بدین وسیله قحطی کاذبی در کشور ایجاد و مردم برای تهیه مایحتاج خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

وی با بیان این که کار نیروی انتظامی در پیاده‌سازی قوانین نظام اسلامی، عمل به تقواست، افزود: انتظار مردم از پلیس این است که در برخورد با مجرمان در بخش‌های مختلف با قاطعیت رفتار کنند.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه حضور مدیران در بیوت مراجع عظام تقلید برکاتی دارد و موجب اصلاح امور در کشور می‌شود، افزود: امر خداوند این است که دستورات الهی در جامعه با جدیت اعمال شود.

وی افزود: در اثر فشارهای اقتصادی مردم دچار مشکلاتی شده‌اند که لازم است مسئولان با همکاری یکدیگر به سرعت نسبت به مرتفع شدن آنها اقدام کنند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: امام علی(ع) در روایتی فرمودند مراقب دنیای مردم باشید زیرا چنانچه به دنیای مردم لطمه بخورد، به دین آن‌ها نیز ضربه خواهد خورد و این مسئله را در جامعه شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: باید آرامش کشور در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی حفظ شود و مردم از آینده خود نگرانی نداشته باشند.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: تذکرات زیادی به مدیران در خصوص مشکلات اقتصادی توسط مراجع عظام تقلید داده می‌شود که مدیران مربوطه باید همت داشته باشند و مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند و آن‌ها را به رفاه برسانند.

وی با تأکید بر اینکه نباید تا گرانی می‌شود عده‌ای به سمت احتکار کالا و ایجاد قحطی کاذب در کشور بروند، افزود: وظیفه مسئولان این است که مایحتاج مردم را فراهم و با اخلالگران برخورد کنند.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: باید در مسئله قاچاق با دانه درشت‌ها برخورد شود و گریزهای عبور از قانون در این زمینه شناسایی شود، در این راستا باید تقویت نظارت بر مدیران صورت بگیرد.

آیت الله علوی گرگانی افزود: اکنون شاهد هستیم که مردم در جامعه مضطرب هستند و در خصوص آینده خود اضطراب دارند، ما به مدیران تذکرات لازم را در خصوص مسائل اقتصادی می‌دهیم، اما برخی آن‌ها توجهی نمی‌کنند.