  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۸

با رویکرد آموزه‌های عاشورایی؛

نمایشگاه هفته ملی کودک در گلستان افتتاح شد

نمایشگاه هفته ملی کودک در گلستان افتتاح شد

گرگان- مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: برنامه‌ها و نمایشگاه هفته ملی کودک با شعار آینده را باید ساخت در گلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری گلستان، محبوبه رجب‌نسب اظهار کرد: کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده بزرگ و باصفای کانون هستند و می‌توانند از ظرفیت‌های غنی این مجموعه بهره‌مند شوند.

وی افزود: این حرف به این معنا نیست که تنها کانون پرورش فکری به این قشر از جامعه توجه دارد بلکه لازم است هر یک از دستگاه‌ها به سهم خود در رشد و بالندگی این شکوفه‌های زندگی کوشا باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با دعوت از کودکان و نوجوانان حاضر برای عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون تصریح کرد: مربیان متخصص این مجموعه تلاش می‌کنند که شما با دستان توانمندتان در قالب فعالیت‌های فرهنگی‌، هنری، ادبی، علمی و دینی، تمرین مهارت‌های زندگی کرده و در آینده به‌عنوان جوانان هنرمند و بااستعدادی نقش‌آفرین باشید.

خوانش بیانیه هفته ملی کودک توسط عضو، هنرنمایی عضو نوجوان در قالب تن‌پوش نمایشی، برپایی مسابقه شاد و مهیج و اجرای گروه سرود دختران مدرسه شاهد و پخش انیمیشن تولیدی مربی هنری کانون با موضوع حمایت از کالای ایرانی از ویژه‌برنامه‌های این آیین بود.

کد مطلب 4423519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها