نمایشگاه هفته ملی کودک در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری گلستان، محبوبه رجبنسب اظهار کرد: کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده بزرگ و باصفای کانون هستند و میتوانند از ظرفیتهای غنی این مجموعه بهرهمند شوند.
وی افزود: این حرف به این معنا نیست که تنها کانون پرورش فکری به این قشر از جامعه توجه دارد بلکه لازم است هر یک از دستگاهها به سهم خود در رشد و بالندگی این شکوفههای زندگی کوشا باشند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با دعوت از کودکان و نوجوانان حاضر برای عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون تصریح کرد: مربیان متخصص این مجموعه تلاش میکنند که شما با دستان توانمندتان در قالب فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی، تمرین مهارتهای زندگی کرده و در آینده بهعنوان جوانان هنرمند و بااستعدادی نقشآفرین باشید.
خوانش بیانیه هفته ملی کودک توسط عضو، هنرنمایی عضو نوجوان در قالب تنپوش نمایشی، برپایی مسابقه شاد و مهیج و اجرای گروه سرود دختران مدرسه شاهد و پخش انیمیشن تولیدی مربی هنری کانون با موضوع حمایت از کالای ایرانی از ویژهبرنامههای این آیین بود.
