انگلیس و آلمان به دنبال تحریم روسیه به اتهام حمله سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت های انگلیس و آلمان در مورد تحریم های جدید علیه روسیه پس از اتهام حملات سایبری علیه سرویس اطلاعاتی این کشور، مذاکره می کنند.

«دیوید لیندنتون» معاون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد: ما باید در صورت لزوم آماده تصمیم گیری باشیم، یا به صورت مستقل و یا ترجیحا با همکاری متحدین مان عمل کنیم.

«استفان زایبرت» نماینده رسمی شورای وزیران آلمان نیز تأیید کرد که آلمان با شرکای اروپایی درباره موضوع تحریم های جدید علیه روسیه بحث می کند.

وی گفت: دولت آلمان تقریبا مطمئن است که سرویس اطلاعات نظامی روسیه مسئول حملات سایبری اخیر است.

گفتنی است که وزارت دفاع هلند در این هفته اعلام کرد که سرویس های امنیتی مانع از حمله هکرها به سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی شده اند. به گفته این وزارتخانه، هکرها چهار شهروند روسیه بوده‌اند. هلند این چهار شهروند روسیه را در ماه آوریل از این کشور اخراج کرد.