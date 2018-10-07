فضای سبز مجتمع‌ های مسکونی بالای ۳۰۰خانوار در تبریز توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر ظهر امروز یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر تبریز که در عمارت ساعت شهرداری برگزار شد ابراز داشت: گزارش کار پروژه های شهرداری هر دو هفته یکبار به شورای شهر ارائه می شود.

وی سپس ادامه داد: حقوق کارکنان تمامی مناطق شهری به استثنای چند منطقه پرداخت شده و حقوق سازمان موتوری نیز امروز پرداخت می شود.

شهردار تبریز گفت: در دبیرستان های دخترانه کلان شهر تبریز می توانیم دستگاه های ست ورزشی را در محوطه آنها نصب کنیم به شرطی که درخواست لازم از سوی مجموعه آموزش و پرورش دریافت شده و شورای شهر تبریز نیز در این راستا مجوزهای مربوطه صادر شود.

وی در خصوص آسفالت مناطق مختلف تبریز نیز گفت: راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری تبریز در روزهای گذشته اقدام بزرگی بوده است. شهرداری تبریز اخیرا اقدام به خرید سه هزار تن قیر کرده و اجرای طرح نهضت آسفالت در تبریز را به خوبی اجرا می کند.

شهردار تبریز به همت شهرداری برای اجرای نهضت آسفالت در تبریز نیز اشاره کرد و افزود: روزانه ۸۰۰ تن آسفالت در تبریز توزیع می شود.

وی سپس گفت: از این پس شهرداری تبریز به مجتمع مسکونی هوانیروز امکانات رفاهی ارائه می کند.