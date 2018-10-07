واکنش لندن به قتل منتقد سعودی در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی مِیل، یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس امروز یکشنبه در واکنش به اخبار منتشره درباره قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی و منتقد ریاض در استانبول اعلام کرد: این‌ ها ادعاهایی فوق‌ العاده مهم هستند.

این سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در ادامه افزود: از گزارش‌ های اخیر مطلع بوده و به سرعت در حال ارزیابی صحت ادعاهای مذکور هستیم.

این درحالیست که «یاسین آکتای» مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ساعاتی پیش در اظهاراتی گفت: معتقدم که جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است.

وی همچنین خبر صبح امروز واشنگتن پست مبنی بر اینکه یک تیم ۱۵ نفره از عربستان سعودی برای کشتن خاشقجی مامور شده بودند را تائید کرد.

مشاور رئیس جمهور ترکیه همچنین اظهارات مقامات عربستانی در مورد اینکه هیچ تصویر ویدیویی از زمان حضور خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول وجود ندارد را غیرصادقانه خواند.

این در حالی است که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در مصاحبه با رسانه های آمریکایی مدعی شده بود که خاشقجی مدت کوتاهی بعد از آنکه وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شده از آنجا خارج شده است.

از سوی دیگر مجتهد فعال توئیتری و افشا کننده مسائل عربستان در توئیتی نوشت: منابع ترکیه اعلام کرده اند که جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی شکنجه و سپس به قتل رسیده است و پس از قتل نیز جسد وی مثله شده است. تصاویر همه این رویدادها موجود است. ویدئویی از شکنجه و قتل خاشقجی برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ارسال شده است. اگر این خبر تایید شود یعنی خبر اخراج وی از ترکیه و ورود وی به عربستان صحیح نیست.

وی در پایان اعلام کرد که ترکیه باید جزئیات قتل خاشقجی را به طور کامل اعلام کند. او افزود: به نظر می رسد ترکیه دلایل قطعی و تفصیلی درخصوص شکنجه جمال خاشقجی را می داند و این دلایل چه بسا به زودی اعلام شود. به نظر می رسد گروهی که این عملیات را انجام داده است حرفه ای نبوده است چرا که نتوانسته این موضوع را پنهان و جزئیات دردناک آن را از بین ببرد. عملیاتی که نیازمند موضع جدی و قاطع ترکیه است و آیا ترکیه تنها به اعتراض اکتفا خواهد کرد؟

شبکه الجزیره هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جسد «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی در یکی از مناطق استانبول ترکیه پیدا شده است.

گزارش‌های اولیه پلیس ترکیه حاکی است که «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود داخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شده است.

یکی از این منابع آگاه گفت: «ارزیابی اولیه پلیس ترکیه این است که آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. ما معتقدیم این قتل با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و جسد او به بیرون از کنسولگری منتقل شده است».