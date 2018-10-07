فوت ۵ نفر براثر سیل در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری شامگاه یکشنبه در نشست ستاد بحران استان در فرمانداری تنکابن با بیان اینکه پنج نفر فوتی در جریان سیل اخیر در مازندران رخ داد، گفت: یک مورد فوتی مشکوک نیز داریم که علت آن در دست بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه تامین آب بهداشتی و جمع آوری لاشه حیوانات مرده از دغدغه های مهم ماست افزود: از یک روز قبل از وقوع سیل ۳۹ بیمارستان و سه هزار مراکز بهداشت و درمان در آماده باش صددرصد بوند.

صالح طبری اضافه کرد: در روز سیل هیچ مراجعه ای به بیمارستان ها نداشتیم که متخصص مورد نظرشان وجود نداشته باشد و حدود ۵ هزار و ۴۶۰ مورد تماس با مرکز ۱۱۵ استان داشتیم که نسبت به هفته گذشته ۴۴ درصد افزایش داشت.

رئیس مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی استان گفت، در روز جمعه ۱۳ مهرماه همزمان با شروع بارشهای سنگین و وقوع سیل در غرب استان، ۴۴ درصد تماسهای ورودی به اورژانس ۱۱۵ نسبت به مدت مشابه درجمعه ششم مهر افزایش داشته است ودر روزهای جمعه و شنبه ۱۳ و ۱۴ مهرماه، ۱۰ هزار و ۳۴۸ مورد تماس تلفنی با مراکز پیام و ارتباطات اورژانس مازندران برقرار شد.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مازندران بیان داشت در دوروز جمعه و شنبه ۱۳و۱۴ مهر ۷۴۰ مورد ماموریت توسط تیمهای فوریتهای پزشکی استان مازندران انجام شد که افزایش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در هفته قبل داشت.

صالح طبری در ادامه، از جان باختن ۵ نفر وامداد رسانی اورژانس به ۱۶ مصدوم در حوادث سیل اخیر در استان خبر داد و گفت: جان باختگان ، آقای ۳۳ ساله در ساری،دوآقای ۷۴ و ۴۰ ساله در چالوس وپسر بچه ۵ ماهه و دختر بچه ۲ ساله در منطقه ایان سه هزار تنکابن بودند.