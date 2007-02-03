"جوانی به وقت فردا" نگاهی تازه به موضوع جوان دارد

جلال سمیعی، نویسنده برنامه "جوانی به وقت فردا"، درباره استفاده از زبان طنز در برنامه و شکل گیری آن گفت: "برنامه "جوانی به وقت فردا" از ساعت 17 تا 19 از رادیو جوان پخش می شود. این زمان جزو پرمخاطب ترین ساعات برنامه های رادیو با مضامین سیاسی و اجتماعی است. در واقع شنوندگان رادیو در این ساعت علاقمند به شنیدن برنامه های سرگرم کننده و پرمخاطب هستند. علاوه بر آن اعتقاد دارم زبان طنز ابزاری برای جذب مخاطب است، چرا که با این زبان می توان دغدغه ها و انتقادات را به گونه ای شیرین به مخاطب منتقل کرد."

وی در ادامه افزود: "این برنامه متن محوری است و ما قصد داریم مشکلات و دغدغه های مردم را با زبان طنز بیان کنیم. اگر چه ما از این زبان استفاده کردیم تا برنامه برای شنوندگان جذاب باشد، اما همیشه از هجو دوری کردیم، حتی سعی می کنیم انتقاداتی مطرح شده منجر به توهین به کسی نشود."

سمیعی خاطرنشان کرد: "تفاوت جدی این برنامه با دیگر برنامه ها در این است که ما رسماً اعلام کردیم از زبان طنز در برنامه استفاده می کنیم. در برنامه "جوانی به وقت فردا" ما با زبان تمام جوانان سراسر کشور صحبت می کنیم و برنامه برای تمام جوانان است."

وی درباره اینکه چرا متن هایی که برای مجری نوشته می شود خیلی بی پرواست، توضیح داد:" این برنامه در چارچوب اهداف کلان صدا و سیما ساخته می شود و من اسم این کار را بی پروایی نمی گذارم، چرا که ما با انتخاب زبان طنز سعی در گذشتن از خطوط قرمز داریم، بدون آنکه به کسی توهین کنیم حرف های خود را در حوزه سیاسی و اجتماعی می زنیم. در واقع بچه های نویسنده با هوشمندی از زبان طنز استفاده می کنند. برنامه "جوانی به وقت فردا" از زاویه دلسوزانه جانب مخاطب را می گیرد."

نویسنده برنامه "جوانی به وقت فردا" با اشاره به موضوعات برنامه گفت: "ما روی موضوعات حساس مثل انرژی هسته ای نیز کار کردیم. در واقع کار ما مثل خنثی کردن مین است. این برنامه به دغدغه های مردم و واقعیات جامعه می پردازد و تلاش می کند نگاه پیشگام به موضوع جوان ایرانی داشته باشد و موضوعاتی را بررسی می کند که از زیرمجموعه موضوعاتی انتخاب می شود که شامل موضوعات گسترده جامعه است و نگاه مخاطبان را به آینده مثبت می کند."

سمیعی درباره اینکه این برنامه تغییراتی در آینده خواهد داشت یا نه، گفت: "به لحاظ محتوایی فکر نمی کنم، تغییری به وجود بیاوریم، چرا که آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و در حال حاضر برای شنوندگان هم جا افتاده است. امیدوارم که مسئولان و مردم رادیو و طنز را بیشتر جدی بگیرند."