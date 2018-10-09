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۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

بانک مرکزی اعلام کرد:

تأمین ارز همراه زائران اربعین حسینی

تأمین ارز همراه زائران اربعین حسینی

بانک مرکزی به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی، در حال رایزنی و انجام هماهنگی های لازم با سایر دستگاهها برای تأمین ارز همراه زوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی در حال رایزنی و انجام هماهنگی های لازم با سایر دستگاه ها برای تأمین ارز همراه زوار است.

با توجه به اهمیت برگزاری پرشور مراسم اربعین حسینی و در راستای تأمین رفاه حال زائران محترم، به اطلاع هموطنان می رساند، بانک مرکزی در حال برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم با سایر دستگاه ها به منظور تأمین به موقع ارز همراه زائران است تا زائران به هنگام حضور در کشور عراق از این بابت دغدغه ای نداشته باشند و این مراسم به نحو احسن برگزار شود.

کد مطلب 4425769

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