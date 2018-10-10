افزایش ۳۰ درصدی ورودی ترانزیت کالا در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش باقر جوان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: تلاش شبانه روزی فعالان حوزه حمل و نقل استان موجب شد تا هرمزگان از بین ۳۲ مرز فعال کشور در جایگاه نخست ترانزیت کالا با ۳۰ درصد افزایش قرار گیرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان افزود : در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بندرشهید رجایی با کسب ۳۰ درصد از مجموع ترانزیت کالاهای ورودی ، مهمترین و فعال ترین مرز ترانزیتی در کشور بود.

وی اضافه کرد: در این مدت یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۸۶ تن کالا از طریق بندرعباس به دیگر مرزهای کشور ترانزیت شده است.

باقر جوان به میزان ترانزیت کالا در کشور اشاره کرد و گفت : آمار و اطلاعات جمع آوری شده حاکی از این است که طی ۶ ماهه نخست سال ۹۷ ، ۴۹۴۹ هزار تن کالاهای مصرفی و مواد نفتی از کشورترانزیت شده است ، که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همچنین مرزهای پرویزخان ، باشماق ، بازرگان و شهید باهنر را دیگر مرزهایی نام برد که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود کالا به کشور قرار دارند و ۷۳ درصد از حجم کل ترانزیت کالا در کشور از طریق مرزهای نام برده شده صورت می گیرد و تنها ۲۷ درصد متعلق به سایر مرزهای کشور است.

باقرجوان بیشترین کالاهای ترانزیتی از مرز بندرعباس را مواد سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی و انواع پنبه برشمرد.

وی کریدور جنوب به شمال را یکی از مهمترین کریدورهای بین المللی برشمرد که از مرز بندرعباس و استان هرمزگان گذر می کند و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه کشورهای آسیای شمالی و اروپا را فراهم می کند.

به گفته ولی، ترکمنستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ازبکستان و ترکیه مقاصد کالاهای تزانریتی از کشورمان است.

