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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان اعلام کرد:

افزایش ۳۰ درصدی ورودی ترانزیت کالا در هرمزگان

افزایش ۳۰ درصدی ورودی ترانزیت کالا در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان از افزایش ۳۰ درصدی ورودی ترانزیت کالا طی شش ماهه نخست ۱۳۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش باقر جوان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: تلاش شبانه روزی فعالان حوزه حمل و نقل استان موجب شد تا هرمزگان از بین ۳۲ مرز فعال کشور در جایگاه نخست ترانزیت کالا با ۳۰ درصد افزایش قرار گیرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان افزود : در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بندرشهید رجایی  با کسب ۳۰ درصد از مجموع ترانزیت کالاهای ورودی ، مهمترین و فعال ترین مرز ترانزیتی در کشور بود.

وی اضافه کرد: در این مدت یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۸۶ تن کالا از طریق بندرعباس به دیگر مرزهای کشور ترانزیت شده است.

باقر جوان به میزان ترانزیت کالا در کشور اشاره کرد و گفت : آمار و اطلاعات جمع آوری شده حاکی از این است که طی ۶ ماهه نخست سال ۹۷ ،  ۴۹۴۹  هزار تن کالاهای مصرفی و مواد نفتی از کشورترانزیت شده است ، که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  همچنین مرزهای پرویزخان ، باشماق ، بازرگان و شهید باهنر را دیگر مرزهایی نام برد که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود کالا به کشور قرار دارند و ۷۳ درصد از حجم کل ترانزیت کالا در کشور از طریق مرزهای نام برده شده صورت می گیرد و تنها ۲۷ درصد متعلق به سایر مرزهای کشور است.

باقرجوان بیشترین کالاهای ترانزیتی از مرز بندرعباس را مواد سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی و انواع پنبه برشمرد.

وی کریدور جنوب به شمال را یکی از مهمترین کریدورهای بین المللی برشمرد که از مرز بندرعباس و استان هرمزگان گذر می کند و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه کشورهای آسیای شمالی و اروپا را فراهم می کند.

به گفته ولی، ترکمنستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ازبکستان و ترکیه مقاصد کالاهای تزانریتی از کشورمان است.
 

کد مطلب 4426160

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