زمان مراسم تشییع و یادبود مرحوم بهرام شفیع مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شفیع مجری و گزارشگر برنامه های ورزشی و تهیه کننده برنامه ورزش و مردم که چند سالی ریاست فدراسیون هاکی را هم برعهده داشت، روز سه شنبه ۱۷ مهرماه بر اثر ایست قلبی در سن ۶۲ سالگی به دیار باقی شتافت.

مراسم تشییع پیکر مرحوم بهرام شفیع ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه از مقابل مسجد بلال صدا و سیما برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم ختم آن مرحوم روز جمعه از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در مسجد بلال صداوسیما برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این ضایعه را به تنها پسرش امیراقبال شفیع، خانواده وی و جامعه رسانه و ورزش تسلیت می گوید.