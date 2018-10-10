الحلبوسی: ایران در نابودی داعش نقش اساسی ایفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در دیدار با «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس بین المجالس کشورهای عضو اوراسیا در شهر آنتالیا گفت: ایران در نابودی داعش در عراق نقش اساسی ایفا کرد.

الحلبوسی در این دیدار بر تمایل عراق برای تقویت روابط خود با ایران تأکید کرد.

وی همچنین مخالفت قاطعانه خود با تحریم های ضد ایرانی آمریکا را اعلام و تأکید کرد: ثبات ایران و کشورهای همسایه تأثیر مستقیم بر ثبات عراق دارد.

الحلبوسی با تأکید بر اینکه عراق در کنار دولت و ملت ایران خواهد ایستاد، گفت: تقویت روابط اقتصادی ایران و عراق یکی از مواردی است که می تواند به کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم بر تهران، بینجامد.