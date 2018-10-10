به گزارش خبرنگار مهر، در پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ظهر چهارشنبه در آغازین روز سیزدهمین همایش بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی که تا۲۰ مهر ماه جاری برپاست، آمده: «زبان فارسی پیشینهای طولانی دارد و در قلمرو وسیعی رواج داشته است که در روزگار کنونی مرزهای جغرافیایی شمار زیادی ازکشورهای منطقه و فرامنطقه را دربرمیگیرد. این زبان که زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عرفان اسلامی است، حامل میراث گرانبهایی از دانش و فرهنگ پربار و ارزشمندی است که برای جامعه بشری سرمایهای گرانسنگ به شمار میرود. زبان فارسی امروز از ارکان مهم هویت ملی ماست و در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نقش اساسی برعهده دارد.
ادبیات فارسی نیز مجموعهای گرانمایه از آثار متنوع ادبی را دربردارد که از فرهنگ غنی و پرمایه اسلامی - ایرانی سرچشمه گرفته است. این آثار ارزشمند که بعضی از آنها در شمار شاهکار های ادبی جهان قرار دارد، از جهت ساختار لفظی بس زیبا و دلنشین و از حیث محتوا بسیار عمیق است و موجب اعتلای فرهنگ جامعه در داخل و خارج از کشور بوده و خواهد بود.
با این ویژگیها، تردیدی نیست که حفظ وگسترش زبان و ادبیات فارسی و ارتقا جایگاه آن از مهمترین وظایف ماست و ضرورت دارد همه نهادها و سازمانهای علمی و فرهنگی، در این مسیر حرکت کنند و وظیفه خویش را به انجام رسانند.
خوشبختانه در سیاستهای کلان و بالادستی کشور به مرتبه رفیع زبان و ادبیات فارسی توجه شده و ظرفیت بزرگی برای ارتقای جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم و همچنین گسترش و تعمیق ادبیات فارسی در نظر گرفته شده است.
منصور غلامی در ادامه این پیام آورده است: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از نهاد های مهم در حوزه سیاستگذاری و ترویج زبان و ادبیات فارسی مبتنی بر اسناد بالادستی برنامهای جامع و راهبردی تدوین کرده و در حوزههای آموزشی، پژوهشی و بینالمللی فعالیتهای تاثیرگذار و منسجمی را بنیان گذاشته است. «تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی»، «تدوین و بازنگری برنامههای درسی این رشته در دوره کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری»، «تدوین طرح بسندگی نگارش دانشگاهی به فارسی»، «طرح ساماندهی فارسی عمومی»، «تشکیل قطبها و انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی»، «انتشار نشریات متنوع علمی پژوهشی»، «طراحی و برگزاری آزمون سامفا برای غیر فارسیزبانان»، «بازنگری و تدوین برنامههای درسی برای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور»، «فراهم آوردن مقدمات برای منابع درسی روزآمد برای این کرسیها» از جمله آنهاست.
مجموعه این برنامهها در قالب برنامهای کلان به صورت منسجم در حال اجراست و امید است که با بهرهگیری از استادان و صاحبنظران بهطور مستمر و متناسب با شرایط جدید بازنگری و به نحو مطلوب اجرا شود.
در ادامه این پیام آمده است: «برگزاری چنین همایشهایی، فرصتی مغتنم است تا علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای علمی صاحبنظران و پژوهشگران، زمینهای فراهم آید تا درباره راههای ارتقاء جایگاه زبان و ادب فارسی و گسترش آن و پاسخگویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج کشور نیز گفتو گو و تبادل نظرگردد و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود تا بتوان در برنامهریزی و سیاستگذاری و اجرای مطلوب برنامهها از آنها بهره گرفت.
وظیفه خود میدانم از انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه شیراز که مقدمات برگزاری این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی را فراهم آوردند و از استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در داخل و خارج کشور که در این همایش یافتهها و دستاوردهای علمی خود را عرضه میکنند و از همه سازمانها، نهادها و کسانی که در برگزاری این گردهمایی علمی کوشیده اند، قدردانی و تشکر کنم. توفیق این جمع و همه علاقه مندان را در دستیابی به اهداف والای همایش و اعتلای زبان غنی فارسی از خداوند متعال مسئلت دارم.»
به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی به مناسبت یادروز حافظ در شیراز برگزار می شود.
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