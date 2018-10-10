به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، با حضور مسئولان کشوری و استانی، دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان افتتاح شد.

عادله کشمیری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، اظهار کرد: ارزش کتاب و کتابخوانی در دین ما به حدی بالاست که جملات بسیار زیادی از پیامبر (ص) به یادگار مانده است.

وی با بیان این که آمار نشر در دهه های اخیر در کشور و استان ها روند مناسبی را طی کرده است، افزود: آنچه که اهمیت دارد فاصله بسیار زیاد ما با میانگین جهانی است، فاصله بخش کتاب ما با کشورهای پیشرفته ناهمخوان است.

کشمیری ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، فرهنگ کتابخوانی نیازمند یک نهضت است که باید این نهضت از خانواده و از سن پایین شروع شود.

وی با اشاره به استقبال زیاد از کتاب های صوتی و نشر الکترونیکی، گفت: کتاب یکی از مهم ترین اختراعات بشر بوده است و دین و فرهنگ و هنر را از گذشته با خود به همراه داشته است.

هدف نمایشگاه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با اشاره به برپایی دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان، افزود: این نمایشگاه با هدف توسعه فرهنگ مطالعه، دسترسی آسان و ارزان به تازه های نشر، بهره مندی از یارانه نشر، ایجاد فضای تعاملی بین کتاب و کتابخوانی، شناسایی ظرفیت های جدید و ایجاد فرصت تعامل بین مولفان، ناشران، صنعتگران چاپ و نشر و متولیان کتاب و تقویت صنعت نشر و عدالت در توزیع برپا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در مساحت بیش از ۶ هزار متر مربع با حضور ۴۶۶ ناشر در ۲۵۹ غرفه در محل نمایشگاه بین المللی گرگان برپا شده است.

کشمیری اظهار کرد: در این نمایشگاه ۷۳ هزار و ۶۴۵ عنوان کتاب به ارزش تقریبی سه میلیارد تومان عرضه می شود.

وی با بیان این که ۶۵۰ میلیون تومان بن خرید کتاب برای نمایشگاه در نظر گرفته شده است، گفت: نمایشگاه کتاب استان با ۳۰ درصد تخفیف همراه است که ۲۰ درصد توسط بانک و ۱۰ درصد در غرفه ها ارائه می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با اشاره به برنامه های جنبی این نمایشگاه، افزود: رونمایی کتاب، نقد کتاب، مشاعره کودکان و نوجوانان، تعزیه کودکان و نمایش کتاب، کارگاه آموزش تصویرگری، نشست کتابخوانی و مسابقه فرهنگی از برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

گفتنی است، دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان از امروز تا (۲۳ مهر) صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲.۳۰ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰.۳۰ برای بازدید علاقمندان دایر است.