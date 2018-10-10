ارسال ۲۰۰ تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مرعشی با اعلام ارسال ۲۰۰ تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به عراق برای ارائه خدمات درمانی به زائران در اربعین حسینی اعلام کرد: ۴۰۰ قلم دارو و ۸۰ قلم تجهیزات مصرفی پزشکی به همراه ۲ هزار پزشک و متخصص و امدادگر در قالب کادر درمانی هلال احمر به عراق اعزام خواهند شد.

وی اظهار کرد: ۴۰ پایگاه مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در داخل خاک عراق در خدمت‌رسانی به زائران آماده خواهد بود در این زمینه روز گذشته تیم راه انداز مراکز درمانی هلال احمر به عراق اعزام شدند و سایر تیم ها به مرور تا ۲۵ مهرماه به عتبات عالیات اعزام می شوند.

مرعشی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر خدمات درمانی سرپایی و تخصصی را به زائران در اربعین ارائه خواهد کرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تمامی زائران امسال از طریق ثبت نام در سایت سما به عراق می روند لذا از پوشش بیمه درمانی برخوردار بوده و تمام خدمات درمانی که دریافت می‌کنند رایگان است به علاوه نمایندگان بیمه در بیمارستان های هلال احمر در عراق حضور دارند و روند درمان آنها را نظارت می کنند.

وی، کادر تخصصی درمانی هلال احمر را بالغ بر ۹۰ پزشک متخصص از جمله جراحی، ارتوپدی، قلب، زنان، اطفال، مغز و اعصاب و روانپزشکی عنوان و بیان کرد: امسال برای نخستین بار یک درمانگاه طب سنتی نیز در کربلا راه اندازی شده است.

مرعشی افزود: نیروهای متخصص جمعیت هلال احمر در بیمارستان الفرات در کوفه و الحسن در کربلای معلی مستقر می شوند، البته بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر در کوت، با همکاری ستاد مشترک نیروهای مسلح برپا می شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه ۷ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۳۰ دستگاه آمبولانس در خاک عراق مستقر هستند تا در صورت نیاز بیماران را به داخل خاک کشور منتقل کنند، خاطرنشان کرد: از ۸ ماه صفر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران در نجف، کربلا و مسیر نجف تا کربلا توسط تیم های مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ارائه می شود.

وی با توصیه به زائران برای سفر به کربلا در اربعین گفت: با توجه به اینکه امسال دمای هوا در شب و روز بسیار متغیر است لذا توصیه اصلی به زائران این است که پوشش مناسب همراه داشته باشند و از کفش و کوله مناسب راهپیمایی استفاده بکنند و علاوه بر زائران که داروهای خاص مثل قلبی ریوی، فشار خون و دیابت و غیره مصرف می‌کنند داروهای خود را به میزان کافی در اختیار داشته باشند.