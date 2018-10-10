انجام عملیات نجات ۲۵ نفر از سرنشینان حادثه واژگونی مینی بوس در ری

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از واژگونی یک مینی‌بوس در بلوار شهید آوینی مقابل پمپ گاز سلمان فارسی با ۲۵ نفر سرنشین خبر داد و اظهار داشت: پس از اطلاع این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران ۳ ایستگاه شامل ۲ گروه حریق و یک گروه نجات به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی افزود: ماموران پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند که یک دستگاه مینی بوس شخصی با بیش از ۲۵ نفر سرنشین به دلیل نامشخصی با یک دستگاه خودرو پراید برخورد کرده است و از مسیر اصلی خارج شده و در نهایت با تیر چراغ برق برخورد کرده و پست برق ورودی جایگاه پمپ گاز واژگون شده بود و همه سرنشینان به طرز خطرناکی در خودرو محبوس شده بودند و تنها چند نفر توانسته بودند خود را نجات دهند.

وی بیان داشت: ماموران به محض رسیدن به محل حادثه محبوس شدگان حادثه را رها سازی کردند و مجموعا ۱۵ نفر از محل خارج می شوند که همگی از نواحی مختلف بدن دچار آسیب دیدگی شدید شده بودند و ۵ کودک نیز در بین مصدومین وجود داشت که به علت واژگونی به اطراف پرتاب شده بودند که توسط عوامل آتش نشانی به اورژانس تحویل داده شدند.

مورد فوتی نداشتیم اما ۱۵ نفر از حادثه دیدگان دچار مصدومیت شدید بودند و در حال حاضر اتش نشانان در حال ایمن سازی محل حادثه هستند و همه مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند و یا در محل مورد درمان قرار گرفتند.





