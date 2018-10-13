جوانان پیش ازورود به نهاد خانواده تصور دقیقی از تکالیف خود ندارند

فاطمه قاسم پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که مهمترین چالش هایی که خانواده امروز با آن روبرو است چیست؟ گفت: پاسخ به این سؤال به راحتی امکان پذیر نیست اما آنچه بیش از همه موجب آسیب های حوزه خانواده شده است، این است که دختران و پسران قبل از ورود به نهاد خانواده تصور دقیقی از نقش ها و تکالیف خود در حوزه خانواده ندارند و همین امر موجب می شود که بعد از ورود به نهاد خانواده با چالش های جدی مواجه شوند.

وی ادامه داد: البته یکسری عوامل بسترساز و زمینه ای نیز خانواده را به چالش می کشند که از مهمترین آنها می توان به مسائل اقتصادی، آسیب های سبک زندگی مدرن و ... اشاره کرد. در این میان یکی از تأکیدات ما چالش هویتی زنان است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در پاسخ به این سؤال که به عقیده شما بهترین راهکار برای برون رفت از این چالش ها چیست، گفت: قطعا اولین اقدام گفتگوی نخبگان در این زمینه است. از آنجایی که ارائه الگوی اقدام و راهبرد در حوزه خانواده امری پارادایمیک است و متخصصان معمولا با چارچوب نظری خودشان به این مسائل می پردازند، نیاز به گفتگو و تضارب آراء داریم.

وی ادامه داد: البته گفتگوی سازنده که از خلل آن رویکرد مناسب بومی برای حل مسائل اخذ شود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به ضرورت گردهمایی فعالان حوزه خانواده و تبادل نظر میان آنها گفت: این موضوع از چند منظر مفید فایده خواهد بود. وجه اول گفتگوی کارشناسان و کنشگران حوزه خانواده است که بسیار ضروری است.

وی گفت: وجه دوم نیز اشتراک گذاری تجربی، عملی و اقدام موثر کنشگران خواهد بود که این مورد هم بسیار مهم است.

قاسم پور تصریح کرد: آنچه در این هم اندیشی ها و گردهمایی ها باید رخ دهد این است که اولا کنشگران و کارشناسان به توصیف بهتری از چالش ها و فرصت های حوزه خانواده دست پیدا کنند، با یکدیگر مرتبط شوند و فعالیت های گروهی و شبکه ای در این زمینه برنامه ریزی شود.

وی افزود: ضروری است شناخت نسبت به فعالیت های تاثیرگذار صورت گیرد و این فعالیت ها الگوی اقدام دیگران شود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: باید جامعه کارشناسی و کنشگری همراه تر شوند و بتوانند نیازهای یکدیگر را مرتفع کنند.

وی در خاتمه تأکید کرد: کنشگران باید هر چه بیشتر کارشناسان را در جریان فضای اجتماعی قرار دهند و کارشناسان هم بتوانند نظرات علمی‌شان را به جامعه فعالین ارائه دهند.