زاکانی: اگر انقلاب اسلامی نبود، امروز در بند اسارت و غفلت بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا زاکانی شهردار تهران در اجتماع «نوجوانان آرمانی لشکر قدس» پایتخت که امروز جمعه ده بهمن ۱۴۰۴ در مرقد مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: اگر انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی(ره) نبود ما در بند اسارت و غفلت می‌ماندیم. امام با حرکت خود به کشور هویت و عزت بخشید و به ما، «ما می‌توانیم» را آموخت. استمرار این مسیر با دستان مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه پیدا کرد.

زاکانی با اشاره به تجربه موفق انقلاب اسلامی در دنیا تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرموده‌اند، انقلاب اسلامی دو برتری مهم نسبت به نهضت‌های مشابه خود دارد، نخست تجربه تاریخی صدر اسلام و دیگری دشمنی آشکار آمریکا با آن.

شهردار تهران در پایان خطاب به حاضران گفت: شما نوجوانان نیز دو ثروت بالاتر از نسل اول انقلاب در اختیار دارید، نخست تجربه پر افتخار مسیر طی شده انقلاب اسلامی و دوم آشکار شدن خوی ظالمانه آمریکا در جهان امروز، این دو تجربه برتر به شما نسل نوجوان کمک خواهد کرد استوارتر در مسیر امام(ره) و انقلاب قدم بردارید.

لازم به ذکر است اجتماع «نوجوانان آرمانی لشکر قدس» صبح امروز دهم بهمن ماه با مشارکت ۱۵ هزار نوجوان تهرانی و حضور حجت‌الاسلام سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.