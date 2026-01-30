زاکانی: اگر انقلاب اسلامی نبود، امروز در بند اسارت و غفلت بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا زاکانی شهردار تهران در اجتماع «نوجوانان آرمانی لشکر قدس» پایتخت که امروز جمعه ده بهمن ۱۴۰۴ در مرقد مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: اگر انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی(ره) نبود ما در بند اسارت و غفلت میماندیم. امام با حرکت خود به کشور هویت و عزت بخشید و به ما، «ما میتوانیم» را آموخت. استمرار این مسیر با دستان مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای ادامه پیدا کرد.
زاکانی با اشاره به تجربه موفق انقلاب اسلامی در دنیا تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودهاند، انقلاب اسلامی دو برتری مهم نسبت به نهضتهای مشابه خود دارد، نخست تجربه تاریخی صدر اسلام و دیگری دشمنی آشکار آمریکا با آن.
شهردار تهران در پایان خطاب به حاضران گفت: شما نوجوانان نیز دو ثروت بالاتر از نسل اول انقلاب در اختیار دارید، نخست تجربه پر افتخار مسیر طی شده انقلاب اسلامی و دوم آشکار شدن خوی ظالمانه آمریکا در جهان امروز، این دو تجربه برتر به شما نسل نوجوان کمک خواهد کرد استوارتر در مسیر امام(ره) و انقلاب قدم بردارید.
لازم به ذکر است اجتماع «نوجوانان آرمانی لشکر قدس» صبح امروز دهم بهمن ماه با مشارکت ۱۵ هزار نوجوان تهرانی و حضور حجتالاسلام سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.
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