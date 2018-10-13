طرح آمارگیری مسکن در ۲۸۹ روستای نمونه اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مسکن اردبیل، فرهاد سبحانی در آئین اجرای این طرح افزود: همزمان با سراسر کشور طرح ملی ویژگی‌های مسکن روستایی در ۲۸۹ روستای نمونه استان با پنج هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی به صورت نمونه‌گیری اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح از ۲۱ تا ۳۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت، ادامه داد: آمارگیران با مراجعه به درب منازل و مصاحبه مستقیم با خانوارهای هدف و تکمیل پرسشنامه روش کار در روستاهای بالای ۲۰ خانوار که دارای سکنه دائم هستند، اطلاعات لازم را جمع آوری می کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اضافه کرد: در این دوره از آمارگیری ۳۰ درصد از نمونه‌های واحدهای مسکونی روستاهای استان به واحدهای مسکونی طرح ویژه مقاوم‌سازی مسکن روستایی اختصاص می‌یابد بطوریکه امکان مقایسه واحدها با سایر اماکن مسکونی روستایی در نتایج این آمارگیری امکان‌پذیر است.

وی هدف از این طرح را گردآوری آمار و اطلاعات از خصوصیات کیفی و کمی مسکن روستایی، شناسایی واحدهای مسکونی مطابق با اقلیم هر منطقه، تعیین ویژگی‌های فنی واحد مسکونی، شناسایی ویژگی‌های عمومی روستا و تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکونی بهسازی شده، رضایت روستاییان از وضعیت ساخت، تعیین بهای زمین و هزینه ساخت متناسب با هر واحد و عمر مفید واحد مسکونی بیان کرد.

سبحانی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در قالب این طرح اطلاعات آماری در زمینه ویژگی‌های مسکن روستایی متناسب با معماری خاص منطقه، مصالح به کار رفته در آن و میزان برخورداری از خدمات ارائه شده جمع‌آوری شود.