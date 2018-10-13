چین فروش اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، با بالا گرفتن اختلافات تجاری آمریکا و چین، پکن ۳ میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکای تحت مالکیت خود را فروخته است. این سومین باری است که چین در ۱۴ سال اخیر چنین اقدامی کرده است و اولین باری است که اوراق ۳۰ ساله آمریکا هم به فروش گذاشته شده است.

طبق گزارش رویترز، وزارت مالی چین اعلام کرده است که این کشور ۱.۵ میلیارد دلار اوراق ۵ ساله را با سود ۳.۲۵ درصد ، ۱ میلیارد دلار از اوراق ۱۰ ساله را با سود ۳.۵ درصد و ۵۰۰ میلیون دلار از اوراق ۳۰ ساله را با سود ۴ درصد به فروش رسانده است.

پکن بزرگترین دارنده خارجی اوراق قرضه آمریکا است و پیش بینی می شد تا ماه جولای، سرمایه‌گذاری این کشور در اوراق قرضه آمریکا به ۱.۱۷ تریلیون دلار برسد.

چین این فروش را زمانی انجام داده که با جنگ تجاری با آمریکا، یوآن ۱۰ درصد در برابر دلار افت کرده است. یکی از بانک‌دارانی که روی فروش این اوراق کار کرده، به رویترز گفت:درباره هر شرکت مالی نرمال دیگری این تصمیم‌گیری منطقی بود که در حاشیه منتظر بماند تا بازار کمی پایدار تر شود. اما چین «جانور» متفاوتی است.

او گفت: من فکر نمی‌کنم که مردم تا به حال در مورد چین نگران بوده باشند، اما این کار سروصدای گسترده‌تری در اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد.

در آخرین اقدام تلافی‌جویانه تجاری، چین خرید نفت خام آمریکا را هم متوقف کرد. این درحالی صورت می‌گیرد که د رماه آگوست واردات نفت چین از آمریکا به میانگین ۳۳۴ هزار و ۸۸۰ بشکه در روز رسیده و چین را به دومین خریدار بزرگ نفت خام آمریکا تبدیل کرده بود.

تا به حال واشنگتن بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین تعرفه وضع کرده است و چین هم در اقدامی تلافی جویانه، برای ۶۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا تعرفه وضع کرده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین، امروز در واکنش به این خبر گفت: اگر آنها (چینی‌ها) تصمیم گرفته‌اند اوراق قرضه ما را نگاه ندارند، خریداران دیگری هم وجود خواهند داشت و واضح است که این کار هزینه بالایی برای آنها هم خواهد داشت.

او گفت: آنها همان‌طور به اقتصاد می‌نگرند که ما به آن می‌نگریم و بنابراین این اقدام باعث نمی شود خواب از چشمان من بپرد.